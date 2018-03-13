Теннисистка Касаткина обыграла американку Стивенс на турнире в Индиан-Уэллсе
Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над американкой Слоан Стивенс в матче третьего круга турнира в матче третьего круга турнира, сообщает ТАСС.
Встреча, которая длилась час и 27 минут, завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу россиянки.
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В следующем раунде Касаткина встретится с датчанкой Каролиной Возняцки.
Индиан-Уэллс (ж) 2018. 3-й круг
Слоан Стивенс (США) — Дарья Касаткина (Россия) — 4:6, 3:6