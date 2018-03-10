Теннисистка Павлюченкова проиграла во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не сумела выйти в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе, сообщает ТАСС.
Во встрече второго раунда россиянка уступила представительнице США Аманде Анисимовой со счетом 4:6, 1:6. Теннисистки провели на корте один час.
Реклама
В следующем раунде американка встретится с чешкой Петрой Квитовой.
Теннис. Индиан-Уэллс — 2018. Женщины. 2-й круг
Анастасия Павлюченкова (Россия) — Аманда Анисимова (США) — 4:6, 1:6