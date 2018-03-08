СКА обыграл «Северсталь» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ
Петербургский СКА обыграл череповецкую «Северсталь» и вышел в 1/2 финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, сообщает ТАСС.
Встреча, прошедшая в Череповце, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Никита Гусев и Сергей Широков.
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В следующем раунде СКА сыграет с ярославским «Локомотивом».
КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. 4-й матч
«Северсталь» (Россия, Череповец) — СКА (Россия, Санкт-петербург) — 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
0:1 — Гусев (Дацюк) — 09:10;
0:2 — Широков (Белов, Плотников) — 31:33