Вице-президент ФКР: Крущельницкий обязательно сыграет на следующих Играх

Первый вице-президент Федерации керлинга России (ФКР) Андрей Созин высказался о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) лишить керлингистов бронзовой медали Олимпиады-2018. Слова чиновника приводит «Чемпионат».

«Произошло самое ужасное событие, которое невозможно было даже представить. У нас нет никаких претензий к МОК и ВАДА. Мы признаем, что в организме Александра Крушельницкого оказалась запрещенная субстанция», — заявил Созин, добавив, что не может назвать это допингом.

«Под лежачий камень вода не течет, поэтому мы обязательно продолжим работу и будем бороться. Мы докажем, что Крушельницкий ни в чем не виноват. Мы найдем виновного человека или организацию.

Жизнь продолжается. Мы восстановим честное имя Крушельницкого, и он обязательно выступит на следующей Олимпиаде. И будет выступать на Кубке мира», — заключил вице-президент ФКР.

Ранее президент ФКР Дмитрий Свищев заявил о том, что Крушельницкому и Брызгаловой придется расстаться с бронзовыми медалями Олимпиады-2018.

Следить за развитием событий на Олимпиаде вы можете в трансляции 13-го дня Игр-2018, которую ведет «Газета.Ru».