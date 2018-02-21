Министр спорта России высказался о мировых рекордах Медведевой и Загитовой

Министр спорта России Павел Колоков прокомментировал результаты российских фигуристок Алина Загитовой и Евгении Медведевой на Олимпиаде. Слова чиновника приводит ТАСС.

«Сегодняшний день уже подарил нам невероятные минуты гордости. Во-первых, сразу две российские фигуристки подарили олимпийскому спорту сразу два рекорда, которых добились в короткой программе.

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Считаю, что их достижение уже достойно войти в историю. А ведь впереди еще произвольная программа, будем держать за всех наших девушек кулаки», — сказал Колобков.

Россиянкам удалось установить на Играх сразу два мировых рекорда. Первой это сделала Медведева (81,61 балла), однако через десять минут результат был обновлен Загитовой (82,92).

Следить за развитием событий на Олимпиаде вы можете в трансляции 12-го дня Игр-2018, которую ведет «Газета.Ru».