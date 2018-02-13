Болельщик ЦСКА умер в Белграде перед матчем Лиги Европы

Один из болельщиков российского клуба ЦСКА скончался в Белграде, где армейцы должны провести матч 1/16 финала футбольной Лиги Европы с местной «Црвеной Звездой», сообщает «Царьград».

На данный момент имя и фамилия россиянина неизвестно, также уточняются обстоятельства смерти. Однако известно, что инцидент не связан с конфликтами между болельщиками.

Матч «Црвена Звезда» — ЦСКА пройдет 13 февраля в 20.00. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.