Глава Чечни пообещал наилучший прием сборной Египта во время ЧМ-2018

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал обещание обеспечить сборной Египта прием на самом высоком уровне во время чемпионата мира 2018 года. Слова чиновника приводит ТАСС.

«Решение сборной Египта базироваться в Грозном имеет большое значение для имиджа нашей республики. Это является свидетельством международного признания успехов Чеченской Республики в сфере развития и популяризации спорта, основу которым заложил наш первый президент, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров.

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Также глава региона отметил, что сборной Египта нужно обеспечить прием на самом высоком уровне, согласно вековым традициям гостеприимства.

«У нас уже имеется колоссальный опыт в проведении самых масштабных международных мероприятий. Уверен, проблем не возникнет. Мы должны сделать так, чтобы у гостей остались самые приятные впечатления о нашей республике», — сказал Кадыров.

Ранее сообщалось, что несколько правозащитных организаций призвали ФИФА изменить решение Египта базироваться во время ЧМ-2018 в Чечне.