Биатлонист Черезов присоединился к Putin Team
Российский биатлонист Иван Черезов присоединился к общественному движению Putin Team («Команда Путина»), которое организовал форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, сообщает ТАСС.
«Я вступаю в Putin Team и искренне поддерживаю нашего президента на выборах», — написал Черезов в своем инстаграме.
Ранее к Putin Team присоединился еще один российский биатлонист Антон Шипулин.
Владимир Путин - сильнейший геополитик. И это не только мое мнение, достаточно посмотреть на отношение мировых лидеров. Взять, например, Сирию. Но дело не только в геополитике. Когда он возглавил Россию ... это был край пропасти. Разгул бандитизма, невыплаты зарплат годами. Посмотрите сегодня на армию России. Ведь гордость берет. А Олимпиада в Сочи2014! У меня, как профессионального спортсмена, особенная гордость на этот счет. Это был Уровень! И мы победили! Именно поэтому я вступаю в #PutinTeam и искренне поддерживаю нашего Президента на #Выборы2018! #PutinTeam #КомандаПутина