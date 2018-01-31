Норвежские олимпийцы отказались носить форму из-за нацистских символов
Горнолыжники сборной Норвегии отказались носить форму национальной команды на Олимпийских играх-2018 из-за символики, используемой нацистами. Об этом сообщает New York Times.
Технический спонсор сборной Норвегии нанес на свитер из линии одежды «Атакующий викинг» руну бога воинской доблести в германо-скандинавской мифологии Тюра. Это вызвало скандал в Норвегии, поскольку символ активно использовался в нацисткой Германии, а на данный момент используется ультраправыми неонацистскими движениями.
Несмотря на негодование общественности, исполнительный директор технического спонсора горнолыжной команды Хильда Мидтхель заявила, что компания не откажется от производства свитеров.
«Неонацисты также проходили маршем и с норвежским флагом, но это же не значит, что его надо перестать использовать», — заявила Мидтхель.
По ее словам, несмотря на скандал, свитеры с руническими знаками пользуются огромный спросом. В то же время в нескольких магазинах отметили, что свитеры сняты с продажи из-за отсутствия спроса.
В Норвежской федерации лыжного спорта отметили, что имеется альтернативный вариант формы, и каждый спортсмен вправе сам решать, какой из свитеров носить. Горнолыжник Джонатан Нордботтен сказал, что «никто в команде больше не носит этот свитер».
Ранее сообщалось, что Украину на Олимпиаде-2018 представит наименьшее число спортсменов в истории.