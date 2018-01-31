Малкин сравнялся с Ковалевым по количеству хет-триков в НХЛ

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» забросил три шайбы, сообщает RT.

Таким образом, он оформил свой 12-й хет-трик в карьере, проведенной в Национальной хоккейной лиге. По этому показателю Малкин сравнялся с Алексеем Ковалевым, и теперь он делит с ним пятое место в списке российских хоккеистов.

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Лидерами среди россиян в НХЛ являются Павел Буре и Александр Овечкин, которые оформили по 20 хет-триков в карьере. Третьим является Александр Могильный (17), на четвертой строчке располагается Илья Ковальчук — 13 хет-триков.

В текущем сезоне чемпионата НХЛ Малкин набрал 55 очков, забросив 26 шайб и отдав 29 результативных передач в 48 играх.

Ранее хет-трик Малкина принес «Питтсбургу» победу над «Сан-Хосе».