Отстраненный бобслеист Зубков: всегда были уверены в победе на слушаниях в CAS

Глава Федерации бобслея России (ФБР) Александр Зубков поделился впечатлениями от слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) по поводу апелляций российских спортсменов на пожизненное отстранение от Олимпийских игр в любом качестве. Слова Зубкова приводит RT.

«Мы всегда были и продолжаем быть уверенными в своей победе. Обида есть в том, что меня обвиняют без доказательной базы.

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Мы все делаем работу, чтобы наша сборная достойно выступила на Олимпийских играх и показала свое лицо. Сейчас пока сосредоточен на ней, а потом посмотрим, что дальше», — заявил президент ФБР.

Международный олимпийский комитет (МОК) обвинил Зубкова в антидопинговых нарушениях и пожизненно отстранил от Игр в ноябре 2017 года. Решение CAS по поводу его апелляции на данный момент неизвестно.

Ранее был опубликован полный состав спортсменов из России на Олимпиаду-2018.