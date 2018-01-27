МОК определил окончательный список россиян для участия в Играх-2018

Вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что Международный олимпийский комитет (МОК) официально зарегистрировал 169 российских спортсменов для участия в зимних Играх — 2018 в южнокорейском Пхенчхане. Слова чиновника приводит ТАСС.

«27 января МОК официально зарегистрировал спортсменов и список российской делегации в своей системе, теперь уже де-факто они в ней находятся и с этого момента могут начать получать аккредитации», — сказал Поздняков.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, что жалеет о физическом контакте с главой МОК Томасом Бахом.