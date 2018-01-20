КНДР и Южная Корея выступят под единым флагом на Олимпиаде-2018

КНДР и Южная Корея выступят под единым флагом объединенной Кореи на Олимпийских играх 2018 года, сообщает «Р-Спорт».

20 января представители Международного олимпийского комитета, КНДР, Южной Кореи и оргкомитета Игр-2018 подписали в штаб-квартире МОК в Лозанне декларацию об участии спортсменов КНДР на Олимпиаде в Пхенчхане в объединенной команде с Южной Кореей.

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Гимном единой сборной станет корейская народная песня «Ариран».

Ранее сообщалось, что 22 северокорейских спортсмена выступят в трех дисциплинах на Играх-2018.