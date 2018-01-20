Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кэррик завершит карьеру в конце сезона
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик в конце сезона 2017/18 годов завершит спортивную карьеру. Об этом сообщил главный тренер команды Жозе Моуринью, слова которого передает Sky Sports.
Португалец отметил, что 36-летний футболист войдет в тренерский штаб клуба.
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Кэррик выступает за «МЮ» с 2006 года. Всего на счету англичанина 314 матчей, в которых он забил 17 мячей.
Ранее сообщалось, что Алексис Санчес согласовал условия контракта с «МЮ».
BREAKING: @ManUtd manager Jose Mourinho says @carras16 to retire from football at the end of the season and join the club's coaching staff. #SSN pic.twitter.com/EnYKno1cAp— Sky Sports News (@SkySportsNews) 19 января 2018 г.