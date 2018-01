Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кэррик завершит карьеру в конце сезона

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик в конце сезона 2017/18 годов завершит спортивную карьеру. Об этом сообщил главный тренер команды Жозе Моуринью, слова которого передает Sky Sports.

Португалец отметил, что 36-летний футболист войдет в тренерский штаб клуба.

Кэррик выступает за «МЮ» с 2006 года. Всего на счету англичанина 314 матчей, в которых он забил 17 мячей.

Ранее сообщалось, что Алексис Санчес согласовал условия контракта с «МЮ».

