Сеул и Пхеньян начали диалог на рабочем уровне по участию КНДР в Играх

В пограничном пункте Пханмунджом стартовали переговоры на рабочем уровне по участию делегации КНДР в зимней Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане, передает ТАСС.

В ходе встречи стороны должны обсудить технические детали участия делегации КНДР в предстоящих Играх — в частности, вопросы размещения и логистики. Кроме того, возможно обсуждение потенциального прохода атлетов стран под единым флагом на церемониях открытия и закрытия.

В преддверии старта переговоров заместитель министра объединения Республики Корея Чун Хэ Сон поделился своими ожиданиями относительно предстоящего диалога, выразив мнение, что он должны пройти в духе взаимоуважения и взаимопонимания.