«Тоттенхэм» разгромил «Эвертон» благодаря дублю Кейна
Лондонский «Тоттенхэм» разгромил ливерпульский «Эвертон» в матче 23 тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 4:0, сообщает «Советский спорт».
В матче дублем отметился Харри Кейн, ставший лучшим бомбардиром «шпор» в Премьер-лиге. По одному мячу добавили Сон Хын Мин и Кристиан Эриксен.
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«Тоттенхэм» набрал 44 очка, и сравнялся с «Ливерпулем» (44 очка, четвертое место). «Эвертон» с 27-ю очками располагается на девятой строчке.
Чемпионат Англии. АПЛ. 23-й тур
«Тоттенхэм» (Лондон) — «Эвертон» (Ливерпуль) — 4:0
Голы: 1:0 — Сон Хын Мин, 26; 2:0 — Кейн, 47; 3:0 — Кейн, 59; 4:0 — Эриксен, 81