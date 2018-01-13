В ИИХФ назвали лучшим женский молодежный чемпионат мира в Дмитрове

Член совета Международной федерации хоккея (ИИХФ) и глава комитета женского хоккея организации Сюзанна Колбенхойер назвала прошедший в подмосковном Дмитрове молодежный чемпионат мира лучшим в истории, из проводимых в Европе. Слова Колбенхоейр приводит ТАСС.



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«Это был отличный турнир, который приятно удивил большим количеством зрителей. Это позволяет с оптимизмом смотреть в будущее женского хоккея. У нас было подобное количество зрителей на мировых первенствах в США и Канаде, но нигде больше. Это потрясающе», — сказала Колбенхойер.

Также член ИИХФ отметила, что этот турнир стал самым успешным, из проводимых в Европе.

«Вероятно, это наиболее успешный турнир в истории, из проводимых в Европе. Также здорово, что именно здесь впервые в финал чемпионата мира вышла европейская команда», — отметила Колбенхойер.

Победу на турнире одержала сборная США, в финале обыгравшая шведок (9:3). Сборная России заняла четвертое место.

«Российская сборная произвела на меня впечатление. Они обыграли канадок, не сдавались в матче против США. Российские хоккеистки будут только улучшать свою игру в будущем, если будут двигаться в том же направлении», — считает Колбенхойер.