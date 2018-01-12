СМИ: в состав спортивной делегации КНДР на Играх-2018 войдут 20 человек

Состав спортивной делегации сборной КНДР на Олимпийских играх 2018 года будет состоять из 20 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на южнокорейское издание The Hankyoreh.

Среди них будет десять спортсменов и столько же чиновников. На данный момент официальными участниками Олимпиады-2018 являются фигуристы Тхэ Ок Ем и Чу Сик Ким, которые завоевали право выступить на Играх.

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Окончательный состав делегации сборной Северной Кореи будет определен 20 января на совещании Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством президента Томаса Баха с представителями Национальных олимпийских комитетов Южной Кореи и КНДР.

Ранее сообщалось, что сборные Северной и Южной Кореи планируют объединить свои команды по бобслею и хоккею на Олимпийских играх 2018 года.