КНДР отправит на Игры-2018 демонстрационную команду по тхэквондо

Представитель министерства объединения Республики Корея сообщил, что КНДР намерено отправить в Пхенчхан на Олимпийские игры 2018 года танцоров и музыкантов, передает ТАСС.

Помимо них, КНДР отправит демонстрационную команду мастеров по тхэквондо. Такая договоренность была достигнута между сторонами в ходе переговоров на министерском уровне в пограничном пункте Пханмунджом. При этом КНДР не сообщил, отправит ли на Олимпиаду-2018 своих спортсменов.

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Также сообщается, что среди представителей Северной Кореи на Играх-2018 будут присутствовать сотрудники национального олимпийского комитета.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) продлил срок регистрации для спортсменов из КНДР на Олимпийские игры 2018 года.