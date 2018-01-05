Первая информация о допущенных спортсменах на ОИ-2018 появится 8 января

Международный олимпийский комитет (МОК) предоставит первую информацию по списку потенциальных участников Олимпийских игр 2018 года от России 8 января. Об этом сообщил вице-премьер России Виталий Мутко, слова которого приводит ТАСС.

«Нужно это преодолеть и готовиться к Олимпийским играм. Надеюсь, что команда выступит достойно. Уже восьмого числа команда получит первую реакцию по списку, который мы направили, сообщит, к кому из спортсменов есть вопросы», — сказал Мутко.

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Олимпийский комитет России отправил в МОК список из 350 спортсменов.

Ранее сообщалось, что на Олимпиаде ожидается более 200 спортсменов из России.