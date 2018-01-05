Конькобежец Кулижников завоевал бронзу чемпионата Европы
Российский конькобежец Павел Кулижников стал третьим на чемпионате Европы на дистанции 500 метров, сообщает ТАСС.
Его финальный результат 34,858 секунды.
Первым стал голландец Роналд Мюлдер с результатом 34,80 секунды. Второе место у финна Мики Поутала (34,854).
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Соревнования проходят в подмосковной Коломне и завершатся 7 января.
Конькобежный спорт. Мужчины. 500 метров. Коломна
1. Роналд Мюлдер (Нидерланды) — 34,80
2. Мика Поутала (Финляндия) — 34,854
3. Павел Кулижников (Россия) — 34,858