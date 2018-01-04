Медведев исключил Мутко из состава оргкомитета ЧМ-2018

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об исключении вице-премьера страны Виталия Мутко из состава наблюдательного совета оргкомитета чемпионата мира по футболу «Россия-2018». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Вместо Мутко на должность председателя оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года назначен генеральный директор организации Алексей Сорокин.

Ранее стало известно, что Сорокин сменит Мутко на посту председателя оргкомитета «Россия-2018».