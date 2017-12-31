Гвардиола похвалил «Кристал Пэлас» за игру

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал итоги матча 21 тура с «Кристал Пэлас», в котором у его команды прервалась 18-матчевая победная серия. Слова наставника приводит Sky Sport.

«Да, «Кристал Пэлас» заслуживает похвалы. Это хорошая команда. У нас были проблемы, но второй тайм команда провела намного лучше. В конце концов, вратарь Эдерсон помог нам сохранить одно очко.

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Возможно, пенальти был, судья принял это решение, так что все в порядке. Во вторник у нас следующая игра, нужно вернуться на победный путь», — сказал Гвардиола.

Матч между «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити» завершился вничью 0:0.