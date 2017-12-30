«Манчестер Юнайтед» не сумел добыть победу в матче с «Саутгемптоном»
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Саутгемптоном» в матче 21-го тура чемпионата Англии, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Манчестере, завершилась со счетом 0:0.
Эта ничья стала для команды Жозе Моуринью третьей кряду. Серия «Саутгемптона» без побед достигла восьми матчей.
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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Футбол. Чемпионат Англии.21-й тур
«Манчестер Юнайтед» (Манчестер) — «Саутгемптон» (Саутгемптон) — 0:0