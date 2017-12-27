Глава украинского футбола отказался ехать на ЧМ-2018 в Россию

Глава Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко заявил о том, что не поедет на чемпионат мира — 2018 в Россию, несмотря на свой статус в ФИФА.

«Ни в коем случае не поеду на чемпионат мира в Россию. Хотя у меня сложная ситуация, ведь я являюсь членом дисциплинарного комитета ФИФА. Там мне необходимо находиться, как члену дисциплинарного комитета.

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Но я по уважительным причинам не могу быть там. У меня есть моральное внутреннее решение, и я его не переступлю.

Если бы мы вышли на чемпионат мира в России, то это была бы отдельная история. К сожалению, это была бы не чисто футбольная ситуация», — цитирует функционера FootballHub.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.