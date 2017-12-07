В Южной Корее расстроены отстранением России от Олимпиады-2018

Министерство культуры, спорта и туризма Южной Кореи выразило сожаление по поводу решения Международного олимпийского комитета (МОК) о недопуске сборной России до участия в зимних Олимпийских играх 2018 года, сообщает ТАСС.

«Южная Корея чувствует сожаление по поводу отстранения сборной России и ожидает, что зимняя Олимпиада в Пхенчхане станет прекрасной возможностью для дальнейшего укрепления традиционных дружественных отношений между Южной Кореей и Россией, а также встречи многих российских спортсменов.

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Мы призываем к активному участию атлетов со всего мира, занимающихся зимними видами спорта, включая российских спортсменов», — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что власти страны не будут препятствовать участию спортсменов на ОИ-2018 под нейтральным флагом.