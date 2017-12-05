Россию отстранили от Олимпийских игр

Международный олимпийский комитет выступил с заявлением о том, что на Олимпийских играх в Пхенчхане будут запрещены российские гимн и флаг, сообщает официальный сайт организации.

«Те, кто нес ответственность должны быть наказаны. Под санкции попадают российский гимн и флаг. Права чистых атлетов должны быть защищены. Кроме того, расходы, понесенные во время процедур, должны быть включены в санкции.

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Мы никогда не сталкивались с манипуляциями подобного уровня», — сказано в заявлении.

«Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию заседания исполкома Международного олимпийского комитета.