«Локомотив» обыграл «Анжи» и оторвался от «Зенита» на шесть очков

Московский «Локомотив» обыграл махачкалинский «Анжи» в матче 17-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0, сообщает ТАСС.

Единственный мяч забил Алексей Миранчук.

Эта победа позволила столичной команде упрочить лидерство в турнирной таблице и оторваться от идущего вторым «Зенита» на шесть очков. Однако сине-бело-голубые имеют один матч в запасе.

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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Футбол. Чемпионат России. 17-й тур

«Анжи» (Махачкала) — «Локомотив» (Москва) — 0:1

Гол: 1:0 — Миранчук, 43