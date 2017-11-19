«Локомотив» обыграл «Анжи» и оторвался от «Зенита» на шесть очков
Московский «Локомотив» обыграл махачкалинский «Анжи» в матче 17-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0, сообщает ТАСС.
Единственный мяч забил Алексей Миранчук.
Эта победа позволила столичной команде упрочить лидерство в турнирной таблице и оторваться от идущего вторым «Зенита» на шесть очков. Однако сине-бело-голубые имеют один матч в запасе.
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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Футбол. Чемпионат России. 17-й тур
«Анжи» (Махачкала) — «Локомотив» (Москва) — 0:1
Гол: 1:0 — Миранчук, 43