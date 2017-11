Форвард «Колорадо» Каменев получил перелом руки в матче НХЛ

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Владислав Каменев получил перелом руки во время матча регулярного чемпионата против «Вашингтон Кэпиталз», сообщает ТАСС.

В концовке второго периода защитник «Вашингтона» Брукс Орпик провел силовой прием против Каменева, после которого россиянин был вынужден покинуть лед.

Для Каменева эта встреча стала дебютной в составе «Эвеланш».

Матч между «Колорадо» и «Вашингтоном» завершился со счетом 6:2 в пользу команды из Денвера.

Kamenev gets wrecked with a clean shoulder to shoulder hit. #AvsGifs pic.twitter.com/vD7r7AILoV