Допинг-пробы футболистов на чемпионате мира будут проверяться не в России

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди заявил, что допин-пробы участников чемпионата мира по футболу 2018 года будут проверяться за пределами России, сообщает ТАСС.

«Допинг-пробы будут проверяться за пределами страны, как это было во время чемпионата мира (2014 года) в Бразилии», — сказал Риди.

Ранее Риди сообщил о предстоящем сотрудничестве WADA со Следственным комитетом России в расследовании допинговых нарушений.