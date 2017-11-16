Колобков: допинг-пробы из московской лаборатории передадут в WADA после расследования

Министр спорта России Павел Колобков, выступая на заседании Совета учредителей WADA, заявил, что допинг-пробы из московской лаборатории будут переданы во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) после расследования Следственного комитета России. Его слова цитирует «Р-Спорт».

«Сейчас передача проб в WADA невозможна, так как ведется расследование Следственным комитетом России. Как только оно будет завершено, все необходимые пробы и все данные будут переданы соответствующим организациям. Сегодня РУСАДА должно быть восстановлено, как министр спорта гарантирую, что агентство будет независимым и будет работать в соответствии с мировыми стандартами.

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Могу сказать, что сейчас борьба с допингом в России ведется на уровне, соответствующем самым высоким мировым стандартам и эта борьба очень серьезно финансируется. Сейчас ведется расследование, которое должно определить причины, почему в прошлом в нашей системе борьбы с допингом случился сбой», — отметил Колобков.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания.