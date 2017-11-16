WADA останется в Монреале до 2031 года

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) продло соглашение с правительством канадской провинции Квебек, согласно которому штаб-квартира организации будет находиться в Монреале до 2031 года. Такое решение было принято в четверг на заседании совета учредителей WADA в Монреале, сообщает ТАСС.

Срок предыдущего соглашения истекал в 2021 году. WADA планировало найти новое место для штаб-квартиры, однако по итогам переговоров с руководством провинции, было принято решение продлить сотрудничество.

Ранее стало известно, что на заседании комиссии WADA Россию могут отстранить от Олимпиады в Пхенчхане.