Черчесов: сделали то, что не удалось в матче с Аргентиной

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, чего не удалось сборной в матче с Аргентиной, отметив, что Россия не проигрывает на стадионе «Санкт-Петербург». Слова наставника приводит ТАСС.

«Вторую игру проводим всегда качественнее, потому что больше времени вместе. Новые «Лужники», Аргентина, Месси — может, поэтому мы скованные были в предыдущем матче, хотя с точки зрения дисциплины мы были достаточно хороши.

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Но то, что нам не удалось в первой игре, сегодня нам более или менее удалось — играть в атаку, создавать моменты, ну и, конечно, кое-какие изменения сделали, потому что я был недоволен игрой некоторых футболистов в предыдущем матче. Здесь в Санкт-Петербурге мы проводили второй матч — в первом победили (сборная России 17 июня обыграла команду Новой Зеландии со счетом 2:0 в матче Кубка конфедераций — «Газета.Ru») во втором сыграли вничью, показав качественный футбол, так что этот стадион нам нравится», — сказал Черчесов.

Ранее стало известно, что сборные России и Испании сыграли вничью в контрольной встрече.