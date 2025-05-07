В первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз» с Александром Овечкином и Александром Алексеевым принимает «Каролину Харрикейнз» Андрея Свечникова и Дмитрия Орлова. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
НХЛ — плей-офф. 1/4 финала. 1-й матч
Матч не начался
07 мая 02:00
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон, США
0 : 0
Каролина Харрикейнз
Роли, США
Стадион «Кэпитал Уан-Арена», Вашингтон, США
1-й период
2-й период
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02:00
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом матче второго раунда плей-офф Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и Александра Алексеева принимает на своем льду «Каролину Харрикейнз» Андрея Свечникова и Дмитрия Орлова. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.