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Спорт

Путь к рекорду против аутсайдера лиги: «Вашингтон» Овечкина гостит у «Сан-Хосе». LIVE

НХЛ. Регулярный чемпионат. «Сан-Хосе Шаркс» — «Вашингтон Кэпиталз». ОНЛАЙН

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USA TODAY Sports/Reuters
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс», занимающий последнее место, принимает лидера «Вашингтон Кэпиталз». Капитану гостей Александру Овечкину остается восемь шайб до повторения вечного рекорда Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
НХЛ — регулярный чемпионат.
1-й период
16 марта 00:00
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе, США
0 : 0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон, США
Стадион «Эс-Эй-Пи-центр», Сан-Хосе, США
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
7'

«Вашингтон» проиграл прошлый матч, а на поражения он в этом сезоне отвечает лучше всех в лиге: 17-4-1.

6'

«Кэпс» с большим преимуществом играют. Весь хоккей пока во владениях Георгиева, который уже четыре сейва совершил. Томпсон еще в игру толком не вступал.

5'

Еще пара приличных сейвов от российского голкипера «акул».

4'

Первый голевой момент создают гости: Георгиев тащит опаснейший бросок Чикрана из правого круга.

2'

Довольно активно начинают хоккеисты «Шаркс». Уже добрались они до владений Томпсона, правда, бросить не смогли.

1'

Пооооооооооееееееееееехали! Матч начался.

00:09

Ворота «Сан-Хосе» защищает Александр Георгиев, у «Вашингтона» в створе Логан Томпсон.

00:00

Александр Овечкин забросил в этом сезоне 33 шайбы, а всего у него на счету 886 за карьеру в регулярных чемпионатах. Рекорд Уэйна Гретцки — 894 гола.

23:55

«Шаркс» на противоположном полюсе. Они и так выбирали первыми на прошлом драфте. Сегодня новая надежда «акул» Макклин Селебрини впервые сыграет против Ови. Ну а очков у «Сан-Хосе» всего 45 за 67 матчей.

23:50

У «Вашингтона» 94 очка после 66-ти проведенных матчей, и команда Спенсера Карбери стала главным открытием сезона. Она сенсационно лидирует в лиге и не думает сбавлять темп. Фактически «Кэпиталз» даже не испытали до сих пор настоящего спада. А всего лишь была грамотная точечная работа летом. Ну и преображение Овечкина, конечно же.

23:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги худшая команда чемпионата «Сан-Хосе Шаркс» принимает лидера сезона «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, на всех парах несущегося за рекордом Уэйна Гретцки. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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