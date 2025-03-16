«Вашингтон» проиграл прошлый матч, а на поражения он в этом сезоне отвечает лучше всех в лиге: 17-4-1.
«Кэпс» с большим преимуществом играют. Весь хоккей пока во владениях Георгиева, который уже четыре сейва совершил. Томпсон еще в игру толком не вступал.
Довольно активно начинают хоккеисты «Шаркс». Уже добрались они до владений Томпсона, правда, бросить не смогли.
Александр Овечкин забросил в этом сезоне 33 шайбы, а всего у него на счету 886 за карьеру в регулярных чемпионатах. Рекорд Уэйна Гретцки — 894 гола.
«Шаркс» на противоположном полюсе. Они и так выбирали первыми на прошлом драфте. Сегодня новая надежда «акул» Макклин Селебрини впервые сыграет против Ови. Ну а очков у «Сан-Хосе» всего 45 за 67 матчей.
У «Вашингтона» 94 очка после 66-ти проведенных матчей, и команда Спенсера Карбери стала главным открытием сезона. Она сенсационно лидирует в лиге и не думает сбавлять темп. Фактически «Кэпиталз» даже не испытали до сих пор настоящего спада. А всего лишь была грамотная точечная работа летом. Ну и преображение Овечкина, конечно же.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги худшая команда чемпионата «Сан-Хосе Шаркс» принимает лидера сезона «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, на всех парах несущегося за рекордом Уэйна Гретцки. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.