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Спорт

Перевернуть финал: «Флорида» Бобровского принимает «Вегас» Барбашёва. LIVE

Кубок Стэнли. Финал. 3-й матч. «Флорида Пантерз» — «Вегас Голден Найтс». ОНЛАЙН

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Abbie Parr/AP
В третьем матче финальной серии Кубка Стэнли «Флорида Пантерз» на своем льду принимает «Вегас Голден Найтс», который после двух домашних матчей впереди со счетом 2-0. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
НХЛ - плей-офф. Кубок Стэнли. 3-й матч
Не начался
09 июня 03:00
Флорида Пантерз
Санрайз, США
0 : 0
Вегас Голден Найтс
Парадайс, США
Стадион «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена», Санрайз, США
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
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03:12

Команды появляются на льду, матч скоро начнется.

03:05

Стартовые вратари остаются неизменными: Сергей Бобровский («Флорида») против Эдина Хилла («Вегас»).

03:00

Иван Барбашёв, форвард «Вегаса», пока один из теневых героев серии. Да, он вроде не так ярок, как Джонатан Маршессо или Джек Айкел, но играет в первом звене и очень полезен. Он сделал по передаче в обоих матчах, а также классно работает на команду, в том числе силовыми приемами и блоками. Во второй встрече он в итоге был признан второй звездой игры.

02:55

Первые два матча завершились в пользу «Вегаса», сполна воспользовавшегося преимуществом своих стен на старте серии. Правда, получились игры очень разными. Первая прошла в абсолютно равной борьбе. «Пантерз» отрезками играли лучше и вели в счете, но в итоге уступили из-за трех безответных шайб в третьем периоде (последняя была уже в пустые ворота) — 2:5. А вот во второй встрече «Голден Найтс» буквально смели соперника — 7:2. Сергея Бобровского заменили уже после четвертой пропущенной, когда счет стал 4:0.

02:50

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В0 третьем матче финальной серии Кубка Стэнли «Флорида Пантерз» принимает «Вегас Голден Найтс». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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