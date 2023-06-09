Флорида Пантерз

Стартовые вратари остаются неизменными: Сергей Бобровский («Флорида») против Эдина Хилла («Вегас»).
Иван Барбашёв, форвард «Вегаса», пока один из теневых героев серии. Да, он вроде не так ярок, как Джонатан Маршессо или Джек Айкел, но играет в первом звене и очень полезен. Он сделал по передаче в обоих матчах, а также классно работает на команду, в том числе силовыми приемами и блоками. Во второй встрече он в итоге был признан второй звездой игры.
Первые два матча завершились в пользу «Вегаса», сполна воспользовавшегося преимуществом своих стен на старте серии. Правда, получились игры очень разными. Первая прошла в абсолютно равной борьбе. «Пантерз» отрезками играли лучше и вели в счете, но в итоге уступили из-за трех безответных шайб в третьем периоде (последняя была уже в пустые ворота) — 2:5. А вот во второй встрече «Голден Найтс» буквально смели соперника — 7:2. Сергея Бобровского заменили уже после четвертой пропущенной, когда счет стал 4:0.