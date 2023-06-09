Флорида Пантерз

03:00

Иван Барбашёв, форвард «Вегаса», пока один из теневых героев серии. Да, он вроде не так ярок, как Джонатан Маршессо или Джек Айкел, но играет в первом звене и очень полезен. Он сделал по передаче в обоих матчах, а также классно работает на команду, в том числе силовыми приемами и блоками. Во второй встрече он в итоге был признан второй звездой игры.