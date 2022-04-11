Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Дания увеличит запасы йода «на случай ядерной аварии» у границ страны 16:42
Милош Бикович рассказал, как в детстве спасался с семьей от бомбардировок НАТО 16:41
Экс-редактор Первого канала Марина Овсянникова начала работать в Die Welt 16:40
У москвича угнали автомобиль, пока он дрался с пешеходом 16:37
«Известия»: в России за 15 лет в два раза увеличилось число... 16:35
Роскомнадзор требует от Google исключить из его сервисов угрозы в адрес россиян 16:35
Спецназовцы Росгвардии обнаружили и обезвредили более 400 кг тротила... 16:30
Победитель «Дакара» жестко прошелся по российскому гонщику, показавшему нацистский... 16:29
Путин снял с должности замглавы МЧС России Виктора Ничипорчука 16:23
В Ново-Огарево начались переговоры Путина с канцлером Австрии 16:20
Бесплатная ставка 2000 р.
Спорт

Решающая битва за финал: «Металлург» принимает «Трактор». LIVE

Кубок Гагарина. Полуфинал. 5-й матч. «Металлург — «Трактор». ОНЛАЙН

close
100%
Игрок ХК «Металлург» Филипп Майе и игрок ХК «Трактор» Виталий Кравцов

Игрок ХК «Металлург» Филипп Майе и игрок ХК «Трактор» Виталий Кравцов

РИА Новости
В пятом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги — Кубка Гагарина — челябинский «Трактор» гостит у магнитогорского «Металлурга». «Магнитка» ведет в противостоянии со счетом 3-1 и в случае победы сегодня пройдет в финал Кубка Гагарина. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию игры.
КХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 5-й матч
Матч не начался
11 апреля 17:00
Металлург Мг
Магнитогорск
0:0
Трактор
Челябинск
Стадион «Арена-Металлург», Магнитогорск
Главный судья: Иван Фатеев  (Московская обл., Россия), Сергей Юдаков  (Москва, Россия)
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
16:45

Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! В Магнитогорске в пятом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина встречаются местный «Металлург» и челябинский «Трактор». Начало матча — в 17.00 мск.

Появились новые записи
показать
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Спецоперация России на Украине. 47-й день
Онлайн-трансляция 47-го дня военной спецоперации на Украине
«Войны выигрывают на поле боя». Боррель призвал срочно передать оружие Украине
В Евросоюзе подтвердили желание решить конфликт на Украине военным путем
«Покончить с курсом США на доминирование». Лавров назвал еще одну цель спецоперации
Лавров: политика Запада по отношению к РФ озлобленная и остервенелая
В Ново-Огарево начались переговоры Путина с канцлером Австрии
Набиуллина: РФ имеет достаточный объем резервов в золоте и юанях
Басурин раскрыл планы по взятию «Азовстали» в Мариуполе
Венгрия заявила о намерении платить за российский газ в рублях
Новости и материалы
Экс-редактор Первого канала Марина Овсянникова начала работать в Die Welt
У москвича угнали автомобиль, пока он дрался с пешеходом
«Известия»: в России за 15 лет в два раза увеличилось число домов, построенных из дерева
Роскомнадзор требует от Google исключить из его сервисов угрозы в адрес россиян
Спецназовцы Росгвардии обнаружили и обезвредили более 400 кг тротила в Харьковской области
Победитель «Дакара» жестко прошелся по российскому гонщику, показавшему нацистский жест
Путин снял с должности замглавы МЧС России Виктора Ничипорчука
Российская биатлонистка объяснила, почему невозможна массовая смена гражданства спортсменами
Военный эксперт рассказал, как были уничтожены комплексы С-300, поставленные на Украину
В колонии в Тюменской области заключенные зашили себе рты
Посольство РФ направило в МИД Польши ноту из-за захвата российской дипнедвижимости
Участница ОИ-2020 погибла во время тренировки
Эксперт объяснил слова Басурина об использовании химических войск в Мариуполе
Meta* продлила действие исключений, позволяющих гражданам Украины призывать к насилию
Число погибших при взрыве в доме в подмосковном Ступино выросло до трех
Пациентка пожаловалась на врача, лечившую ее по обучающему видео на YouTube
Семин назвал российского вратаря лучшим по игре ногами в Европе
Пакистанский парламент избрал нового премьера на фоне массовых протестов
Все новости
«Необязательно брать дубину и убивать». Что делать, если у вас на глазах похищают ребенка
Адвокат рассказал, как пресечь преступление, чтобы самому не понести ответственность
«Это не санкции»: ЕС внес 20 российских авиакомпаний в черный список
В Еврокомиссии объяснили внесение авиакомпаний России в черный список по безопасности
10 самых любимых игрушек вундеркиндов
Родители рассказали о талантах своих сыновей и дочерей, а одаренные дети — о любимых игрушках
«Школьные повара круче мишленовских». Нужен ли ребенку «обед из рюкзака»
Эксперты объяснили, почему не получится сэкономить на школьных обедах, принося еду из дома
«Двери закрыты»: Песков поспорил с Клинтоном о России и НАТО
Песков не согласился со словами Клинтона об «открытых дверях в НАТО» для России
Южная Осетия не выбрала президента в один тур
ЦИК: Бибилов и Гаглоев примут участие во втором туре выборов президента Южной Осетии
Кадры с места взрыва газа в жилом доме в подмосковном Ступино
Что делать, если банк отказал в кредитных каникулах
ЦБ сообщил о первых жалобах заемщиков на отказ в кредитных каникулах
«Ничего недостижимого в мире нет. Турция может купить Су-57»
Эксперты рассказали, при каких условиях Москва продаст Анкаре новейшие истребители Су-57
Ездец, единорог и Софья Палеолог: как веками менялся российский герб
165 лет назад Александр II утвердил государственный герб России — двуглавого орла
«Россия не тот сосед, каким мы ее считали». Финляндия и Швеция идут в НАТО
The Times: Швеция и Финляндия могут вступить в НАТО летом 2022 года
Интрига сохраняется: Макрон и Ле Пен вышли во второй тур президентских выборов
Эксперты оценили шансы Макрона на переизбрание президентом Франции
Эффект щита: спасают ли друзья от коронавируса
Ученые: многие люди уверены, что не заразятся COVID-19 от друзей
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть