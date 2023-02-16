Каземиро бьет головой с шести метров после подачи штрафного с левого фланга — не очень сильно и в руки тер Стегену.
КАКОЙ МОМЕНТ У ВЕГОРСТА! Бил в падении после паса из глубины поля. Но практически в упор — тер Стеген великолепно потащил!
Первая подача ни к чему не привела, но после повторной Варан скинул в штрафной в центр вратарской, где, правда были защитники «Барсы».
В быстрой атаке «МЮ» Уан-Бисака, легко обыграв соперника, от лицевой линии на входе в штрафную отпасовал под удар Санчо с линии вратарской. Удар не очень получился, но мяч задел де Йонга и ушел на угловой.
А теперь Жорди Альба заработал угловой для «Барселоны». Левандовски держится за кисть, досталось ему по руке в борьбе с Маласиа.
Первую в матче желтую карточку за удар рукой в спину Бруну Фернандешу получает Гави. Не понравилось молодому испанцу то, как португалец выбил у него мяч.
Не прошла атака «МЮ», в ответ «Барса» провела свое наступление. Гави закинул в штрафную на Педри, тот кивнул головой, попал в соперника и зарядил с лета по отскочившему от того мячу — чуть выше перекладины.
Поддавливает «Барселона» в последние минуты. Остроты особо нет, но игра в основном на половине поля команды тен Хага.
В опасной точке штрафной удар заработала «Барселона». Правый полуфланг — бить готовится Маркос Алонсо, хотя Левандовски тоже тут стоит.
Араухо с подбора из-за угла штрафной попробовал пробить внешней стороной стопы — ну очень неточно. Зато впечатляюще сильно.
А вот уже Левандовски в чужой штрафной, подработал себе мяч под левую и мощно пробил в ближний верхний угол — де Хеа на месте!
После аута доставили манкунианцы мяч в штрафную «Барселоны». Рэшфорд прострелил, а набегавший Фернандеш бил в касание почти с линии вратарской — Араухо смог заблокировать.
Очень размеренное начало. Никто никуда не спешит. Это в целом понятно, ведь обе команды в отличной форме. Относятся друг к другу с уважением.
А вот кого с первых минут выпустил в стартовом составе главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг:
де Хеа — Уан-Биссака, Варан, Шоу, Маласия — Каземиро, Фред — Санчо, Бруну Фернандеш, Рэшфорд — Вегорст.
Давайте посмотрим на составы команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Барселоны» Хави:
тер Стеген — Кунде, Араухо, Маркос Алонсо, Альба — Педри, де Йонг, Кессиэ — Рафинья, Гави, Левандовски.