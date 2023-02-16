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Спорт

На фоне скандала: «Барселона» принимает «МЮ» в Лиге Европы. LIVE

Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч. «Барселона» — «Манчестер Юнайтед». ОНЛАЙН

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IMAGO/Sergio Ruiz/PRESSIN/Global Look Press
В первом матче 1/16 финала Лиги Европы испанская «Барселона» на своем поле принимает английский «Манчестер Юнайтед». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига Европы. 1/16 финала. 1-й матч
1-й тайм
16 февраля 20:45
Барселона
Барселона, Испания
0 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Стадион «Спотифай Камп Ноу», Барселона
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'30

Каземиро бьет головой с шести метров после подачи штрафного с левого фланга — не очень сильно и в руки тер Стегену.

'29

КАКОЙ МОМЕНТ У ВЕГОРСТА! Бил в падении после паса из глубины поля. Но практически в упор — тер Стеген великолепно потащил!

'28

Первая подача ни к чему не привела, но после повторной Варан скинул в штрафной в центр вратарской, где, правда были защитники «Барсы».

'27

В быстрой атаке «МЮ» Уан-Бисака, легко обыграв соперника, от лицевой линии на входе в штрафную отпасовал под удар Санчо с линии вратарской. Удар не очень получился, но мяч задел де Йонга и ушел на угловой.

'26

Неплохая подача корнера, но де Хеа здорово играет на выходе кулаком правой руки.

'25

А теперь Жорди Альба заработал угловой для «Барселоны». Левандовски держится за кисть, досталось ему по руке в борьбе с Маласиа.

'23

Первую в матче желтую карточку за удар рукой в спину Бруну Фернандешу получает Гави. Не понравилось молодому испанцу то, как португалец выбил у него мяч.

'22

Люк Шоу подал угловой в центр штрафной «Барселоны», но там воздух снял Левандовски.

'19

Не прошла атака «МЮ», в ответ «Барса» провела свое наступление. Гави закинул в штрафную на Педри, тот кивнул головой, попал в соперника и зарядил с лета по отскочившему от того мячу — чуть выше перекладины.

'16

Поддавливает «Барселона» в последние минуты. Остроты особо нет, но игра в основном на половине поля команды тен Хага.

'13

Да, Алонсо крутит над стенкой, но и над перекладиной.

'12

В опасной точке штрафной удар заработала «Барселона». Правый полуфланг — бить готовится Маркос Алонсо, хотя Левандовски тоже тут стоит.

'10

Араухо с подбора из-за угла штрафной попробовал пробить внешней стороной стопы — ну очень неточно. Зато впечатляюще сильно.

'9

А вот уже Левандовски в чужой штрафной, подработал себе мяч под левую и мощно пробил в ближний верхний угол — де Хеа на месте!

'7

После аута доставили манкунианцы мяч в штрафную «Барселоны». Рэшфорд прострелил, а набегавший Фернандеш бил в касание почти с линии вратарской — Араухо смог заблокировать.

'5

Очень много борьбы, но никто не может даже к чужой штрафной подойти пока.

'3

Очень размеренное начало. Никто никуда не спешит. Это в целом понятно, ведь обе команды в отличной форме. Относятся друг к другу с уважением.

'1

Поееееехали! Матч начался.

20:45

Встречу обслуживает итальянская бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани.

20:40

А вот кого с первых минут выпустил в стартовом составе главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг:

де Хеа — Уан-Биссака, Варан, Шоу, Маласия — Каземиро, Фред — Санчо, Бруну Фернандеш, Рэшфорд — Вегорст.

20:35

Давайте посмотрим на составы команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Барселоны» Хави:

тер Стеген — Кунде, Араухо, Маркос Алонсо, Альба — Педри, де Йонг, Кессиэ — Рафинья, Гави, Левандовски.

20:30

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы испанская «Барселона» принимает английский «Манчестер Юнайтед». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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