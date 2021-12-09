Финальная таблица группы С:
1. «Спартак» — 10 очков
2. «Наполи» — 10 очков (проигрывает красно-белым по дополнительным показателям)
3. «Лестер» — 8 очков
4. «Легия» — 6 очков
Голами за «Наполи» отличились Адам Унас и Элиф Эльмас (дубль), а за «Лестер» забили Джонни Эванс и Кирман Дьюсбери-Холл.
Финальный свисток! «Наполи» побеждает «Лестер» со счетом 3:2 и выходит в плей-офф Лиги Европы вместе со «Спартаком», который в валидольнейшем матче обыграл «Легию» со счетом 1:0 (вратарь Александр Селихов отразил пенальти на 90+7).
Итальянцы выходят со второго места в группе, поэтому им придется принять участие в стыковых матчах против одной из команд, которая заняла третье место в группе Лиги чемпионов.
А вот «Спартак» занял первое место, так что напрямую проходит в 1/8 финала. Поздравляем!
«Лестер» финиширует на третьей строчке и отправляется в Лигу конференций.
«Легия» вылетает из еврокубков.
93' | Finita #NapoliLeicester 3-2#UEL— Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 9, 2021
#ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/AcHSJdi8Uo
Петанья получил по затылку от Сеюнджю в ходе верховой борьбы. Штрафной в пользу «Наполи» — и итальянцы еще немного тянут время.
Замена в составе «Лестера»: полузащитник Марк Олбрайтон выходит вместо автора второго гола «лис» Дьюсбери-Холла.
Момент! Защитник «Наполи» Малку неожиданно возглавил контратаку, ворвался в штрафную и пробил в створ, но Шмейхель каким-то чудом отразил мяч!
Кастань навесил в штрафную «Наполи», но Мариу Руй не дал пробить никому из англичан и вынес мяч на угловой.
Мертенс присел на газон и принялся яростно бить кулаком в землю. Как бы не случилось очередной травмы.
Опасно! Полузащитник «Лестера» Дьюсбери-Холл принял мяч в центре штрафной, но поскользнулся и не смог нормально пробить: снаряд пролетел сильно выше ворот. А позиция была идеальной, и никто не мешал наносить удар.
Кастань подал в штрафную на Варди, но Манолас в последний момент сумел выиграть воздух и не дал англичанину пробить головой.
Замена у «Наполи»: защитник Костас Манолас вышел вместо хавбека Демме, который только что получил желтую.
Опасно! Мэддисон навесил в штрафную «Наполи», и Дака нанес свой первый удар по воротам. Получилось очень мощно, но мяч попал в сетку с внешней стороны.
«Наполи» с трудом выбрался из-под прессинга англичан, и Петанья попытался начать контратаку, но оказался оперативно сбит сразу двумя соперниками. Судья свистнул фол.
Неаполитанцы, кажется, устали и все больше жмутся к своим воротам. «Лестер» охотно перехватил инициативу и теперь постоянно перекатывает мяч возле штрафной «Наполи».
Замена в составе «Лестера»: нападающий Патсон Дака (тот самый, который оформил покер в ворота «Спартака» в Москве) выходит вместо хавбека Барнса.
Барнс получил мяч на левом фланге, вошел в штрафную и пробил по воротам, но угодил в ногу защитнику Малку.
Зелиньски отлично открылся в штрафной «Лестера» под проникающий пас, но не стал сразу бить и попытался обыграть защитника Сеюнджю. Это оказалось ошибкой — хавбек «Наполи» запутался в собственных ногах и потерял мяч.
Виртуальная таблица группы С на данный момент выглядит так:
1. «Спартак» — 10 очков
2. «Наполи» — 10 очков (проигрывает красно-белым по дополнительным показателям)
3. «Лестер» — 8 очков
4. «Легия» — 6 очков
Момент! Руй выполнил отличный заброс на Эльмаса, тот набрал скорость на левом фланге и прострелил в штрафную прямо на Петанью, но тот нелепо промахнулся мимо мяча. Никто не мешал бить.
Замена в составе «Наполи»: Дрис Мертенс выходит вместо автора первого гола «Наполи» Адама Унаса.
«Лестер» никак не может выйти со своей половины поля. Сейчас «Наполи» контролирует все, что происходит на поле.
Неаполитанцы высоко прессингуют гостей, не дают им спокойно выйти из обороны и быстро отбирают мяч.
ОПАСНО! Защитник «Наполи» допустил ужасную ошибку, подарив мяч Мэддисону в своей штрафной, но хавбек «Лестера» чудовищным образом не попал в створ, отправив мяч в штангу! Только чудо спасло итальянцев от пропущенного гола.
ГООООЛ!!! «Наполи» снова выходит вперед! Ди Лоренцо выполнил прострел в штрафную «Лестера», мяч каким-то чудом пролетел мимо троих соперников, и Эльмас вколотил его в сетку — 3:2!
54' | GOOOOOOOOOLLLLLLLL— Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 9, 2021
Ancora Eliffffff, ancora Elifffffff! Siamo di nuovo avanti #NapoliLeicester 3-2#UEL
#ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/ONB3HX9Fwk
Варди случайно зарядил локтем в лицо Ррахмани в верховой борьбе за мяч. Защитник «Наполи» упал и хватился за щеку.
Момент! Хавбек «Лестера» Эльмас пробил головой в упор после навеса с углового, и мяч просвистел впритирку со штангой!
Петанья принял мяч в штрафной и пробил с разворота, но угодил в Эванса. Снаряд укатился на угловой.
Защитник «Наполи» Руй не сумел переиграть Кастаня на чужой половине поля и потерял мяч, сорвав перспективную атаку.
«Наполи» тут же организовал быструю атаку, которая закончилась мощным ударом Унаса в правый угол, но Шмейхель в прыжке отразил этот удар!
Напомним, что, если матчи в группе С закончатся с таким счетом, который держится сейчас, то «Спартак» выйдет в плей-офф Лиги Европы с первого места. Прямо сейчас таблица группы выглядит так:
1. «Спартак» — 10 очков (ведет у «Легии» со счетом 1:0)
2. «Лестер» — 8 очков
3. «Наполи» — 8 очков (уступает «Лестеру» по дополнительным показателям)
4. «Легия» — 6
Ведём после первого тайма благодаря голу Зелимхана Бакаева! Не останавливаться, парни! #ЛегияСпартак 0:1 pic.twitter.com/uj98EUnLga— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 9, 2021
Свисток на перерыв. Команды выдали интересный первый тайм, который завершился боевой ничьей 2:2, причем «Наполи» вел со счетом 2:0, однако затем «Лестер» отыгрался. То ли еще будет.
45'+4' | Fine primo tempo #NapoliLeicester 2-2#UEL— Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 9, 2021
#ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/VOaqOB1fPm
«Наполи» осадил штрафную «Лестера» и перекатывает мяч с фланга на фланг, как «Барселона» в лучшие годы. Но создать опасный момент пока не удается.
В рот Лосано вставили вентиляционную трубку. Кажется, все очень серьезно. Но будем надеяться на лучшее.
Вынужденная замена в составе «Наполи»: вместо травмированного нападающего Лосано выходит защитник Кевин Малку.
45' | Sostituzione per noi— Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 9, 2021
@HirvingLozano70
Malcuit#NapoliLeicester 2-2#UEL
#ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/GmMgguk3VG
Нападающий «Наполи» Лосано упал и врезался головой в корпус мощного полузащитника «Лестера» Ндиди. Теперь молодому мексиканцу понадобилась помощь врачей.
Унас сбил игрока «Лестера» на своей половине поля. Англичане навесили со «стандарта» в штрафную, но на этот раз к голу это не привело: итальянцы отбились.
Варди упал в штрафной «Наполи» в борьбе с Ррахмани, и англичане требуют пенальти! Однако испанский арбитр Матео Лаос не стал давать 11-метровый или хотя бы смотреть эпизод в видеоповторе.
Виртуальная таблица группы С снова изменилась:
1. «Спартак» — 10 очков
2. «Лестер» — 8 очков
3. «Наполи» — 8 очков (уступает «Лестеру» по дополнительным показателям)
4. «Легия» — 6
ГОООООЛ!!! Невероятно — «Лестер» сравнял счет за пять минут! Снова навес в штрафную «Наполи» со «стандарта», удачный отскок мяча (на этот раз от своего игрока) — и полузащитник Дьюсбери-Холл красиво, с лета пробил в дальний угол — 2:2!
...— Leicester City (@LCFC) December 9, 2021
What a moment! A first Foxes goal that Dewsbury-Hall will never forget.
Live coverage https://t.co/LY4frrYEGR pic.twitter.com/assrhT5zQ6
Первую желтую карточку получил нападающий «Наполи» Петанья — жестко въехал сзади в ногу Мэддисону.
В параллельном матче «Спартак» забил и повел в счете 1:0. Таким образом, виртуальная таблица сейчас выглядит так:
1. «Спартак» — 10 очков
2. «Наполи» — 10 очков (проигрывает красно-белым по дополнительным показателям)
3. «Лестер» — 8 очков
4. «Легия» — 6 очков
ГООООЛ!!! «Лестер» отквитал один гол! Англичане навесили со «стандарта» в штрафную «Наполи», мяч отскочил от Ди Лоренцо прямо на ногу Джонни Эвансу, и тот аккуратно добил в ворота — 2:1!
EVANS STRIKES!!! pic.twitter.com/08l8MIg0CO— Leicester City (@LCFC) December 9, 2021
ГОООООЛ!!! «Наполи» расчертил красивую атаку и увеличил свое преимущество в счете! Зелиньски выдал изумительный пас вразрез между защитниками «Лестера» на Петанью, тот влетел в штрафную и покатил на Эльмаса, который расстрелял пустые ворота — 2:0!
«Лестер» лидирует по угловым уже 4-1. Бертранд навесил с очередного углового в центр вратарской, но Мерет вовремя вышел из ворот и кулаками выбил мяч подальше в поле.
Опасно! Защитник «Наполи» Жезус отдал неудачную передачу на своей половине поля и подарил «Лестеру» быструю контратаку. Хавбек англичан Барнс перехватил снаряд, влетел в штрафную и пробил в дальний угол: вратарь Мерет сумел зафиксировать мяч в красивом прыжке.
После навеса с углового игроки «Лестера» впервые сумели довести дело до удара, но защита «Наполи» заблокировала этот выстрел.
Моментище! Защитник «Наполи» Ррахмани чуть не отправил мяч в свои ворота, пытаясь выбить его за лицевую после прострела Бертранда, — снаряд просвистел в миллиметрах от штанги!
У Зелиньски совершенно не получился навес с углового: мяч полетел очень низко и легко достался игрокам «Лестера».
Хорошая атака «Наполи»! Итальянцы отобрали мяч на чужой половине поля, и Адам Унас пробил по воротам, но мяч задел соперника и ушел на угловой.
Игра слегка замедлилась после быстрого гола «Наполи». Команды борются за мяч в центре поля, опасных моментов нет.
В параллельном матче «Легия» — «Спартак» счет пока 0:0. Таким образом, пока что в виртуальной таблице группы С «Наполи» выходит на первое место (если матчи закончатся с тем счетом, который держится сейчас).
1. «Наполи» — 10 очков
2. «Лестер» — 8
3. «Спартак» — 8 (проигрывает «Лестеру» по дополнительным показателям)
4. «Легия» — 7
«Лестер» опять заработал угловой, Мэддисон навесил на этот раз на дальнюю штангу, но защита «Наполи» снова оказалась расторопнее и выбила мяч в аут.
«Наполи» организовал очередной навес в штрафную — на нападающего Андреа Петанью, однако тот уступил защитникам «Лестера» в борьбе за мяч.
Хавбек «Лестера» Мэддисон навесил с углового прямо в центр вратарской «Наполи», однако первым до мяча добрался защитник итальянцев Джованни Ди Лоренцо, который выбил снаряд подальше в поле.
ГОООООЛ!!! «Наполи» забил в первой же своей атаке! Правило «Не забиваешь ты — забивают тебе» в действии. Полузащитник Адам Унас принял мяч в штрафной «Лестера», чуть сместился вправо и пробил между ног защитнику в дальний угол — 1:0!
4' | GOOOOOOOLLLLLLLL— Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 9, 2021
Passiamo in vantaggioooooo!!!
Ha segnato il numero 33 Adaaaaammmmm Ounasssssss#NapoliLeicester 1-0#UEL
#ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/KuNI6Ee5JA
Момент! Кастань ворвался в штрафную и нанес удар с нескольких метров, однако защитник «Наполи» Мариу Руй героически заблокировал этот выстрел!
Стартовый состав «Лестера»: Шмейхель, Бертранд, Сеюнджю, Эванс, Кастань, Тилеманс, Ндиди, Барнс, Мэддисон, Дьюсбери-Холл, Варди.
Three changes— Leicester City (@LCFC) December 9, 2021
Refresh yourself of #lcfc's starting XI in Naples pic.twitter.com/8By6RvtqSH
Стартовый состав «Наполи»: Мерет, Руй, Жезус, Ррахмани, Ди Лоренцо, Зелиньски, Демме, Эльмас, Лосано, Унас, Петанья.
StartingXI: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Mario Rui, Demme, Zielinski, Lozano, Ounas, Elmas, Petagna.#NapoliLeicester#UEL— Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 9, 2021
#ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/tzLmZu3WCs
В параллельном матче «Спартак» постарается победить на выезде «Легию», чтобы попасть в плей-офф Лиги Европы. В этой игре обеим командам также нужна победа — настолько плотно соперники располагаются в таблице. Нас ждет весьма интригующий вечер. За игрой «Спартака» тоже можно следить в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».
В данный момент таблица группы С выглядит так:
1. «Лестер» — 8 очков
2. «Спартак» — 7
3. «Наполи» — 7
4. «Легия» — 6