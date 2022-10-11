Шахтёр Д (Украина)

11 октября 2022, 22:00
Спорт
Победители ЛЧ приехали в Варшаву: донецкий «Шахтер» принимает «Реал». LIVE
Игроки «Шахтера» празднуют гол в ворота «Реала»
Reuters
«Газета.Ru» предлагает вашему вниманию матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и донецким «Шахтером».
Лига чемпионов.
11 октября 22:00
Стадион «»,
Главный судья:
'45+1
Перерыв! Бодрые 45 минут выдали обе команды, но вот отличиться ни одной из них так и не удалось за тайм. Отдохнем немного и вскоре вернемся!
'45
К основному времени первого тайма добавлена одна минута.
'43
Пас Мудрика в направлении Траоре снова не прошел.
'41
Вальверде под перекладину удар наносит! И снова голкипер донецкой команды отражает угрозу от своих ворот!
'40
Начо подталкивает Степаненко, свисток в пользу «Шахтера».
'38
И еще один классный сейв от Трубина! Родриго прорвался по левому краю в штрафную хозяев и в ближний пробил, Андрей дотянулся и перевел мяч на угловой.
'35
Зубков фланговую подачу на Бондаренко выполнил, Тчуамени подстраховал партнеров.
'33
Судаков не добирается до мяча после паса от Мудрика.
'30
Тарас Степаненко оказывается на газоне, но спустя время поднимается и возвращается в игру.
'27
Азар в направлении Менди пасовал, однако уж очень сильно к мячу приложился бельгиец.
'25
Траоре падает в чужой штрафной после контакта с Менди, но арбитр не ставит пенальти. Действительно, не слишком убедительным кажется падение Лассины.
'23
Зубков нарушил правила на Вальверде, сулья фиксиррует фол.
'20
Кроос неплохо играет в пас, не получается у Степаненко на перехвате сыграть.
'18
Вау, вот это Трубин! Спасает сейчас голкипер донецкой команды ворота после удара Бензема головой в угол! Реальный шанс на гол упустили испанцы!
'16
Ефим Конопля грубовато играет недалеко от своей штрафной площади и получает предупреждение.
'13
Михайличенко здорово прочитал сейчас намерения Ферлана Менди и перехватил его передачу.
'11
Еще одну позиционную атаку Мадрида завершил неточным ударом Тони Кроос.
'9
Рюдигер наносит удар издали, в итоге чуть левее штанги мяч попадает.
'7
Мудрик в направлении Траоре передачу отдавал, однако Рюдигер заблокировал эту попытку.
'4
Лукас Васкес простреливал с фланга, однако защитник «Шахтера» выбил мяч куда подальше.
'3
Cтартовые минуты игры остаются за мадридской командой.
21:55
«Реал»: Лунин, Начо, Рюдигер, Менди, Кроос, Вальверде, Тчуамени, Васкес, Бензема, Азар, Родриго.
21:50
«Шахтер»: Трубин, Конопля, Матвиенко, Бондарь, Михайличенко, Мудрик, Степаненко, Судаков, Бондаренко, Зубков, Траоре.
21:45
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и донецким «Шахтером».
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