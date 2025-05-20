Второй период окончен! Совсем чуть-чуть не хватило казахстанцам для того, чтобы удержать перевес в счете по истечении 40 минут — теперь им придется еще сложнее!
Гол! Успевают реализовать численное преимущество швейцарцы, Фиала подставил конек под бросок на дальнюю штангу, сделав явное движение коньком. При этом лезвие конька не было оторвано ото льда. Смотрим, будет ли засчитана шайба.
Владимир Волков отправляется на две минуты на скамейку штрафников за задержку рукой Тайлера Моя.
Ух, какой неприятнейший момент — Вячеславу Колесникову шайба попадает прямо в лицо. Заметны следы крови на льду и на форме хоккеиста казахстанской команды, уходит он в раздевалку, чтобы полноценно восстановиться к старту третьей двадцатиминутки.
Марти мощным щелчком от синей линии попробовал прошить голкипера сборной Казахстана, но не попал в створ.
Руа с передачи Бехлера бросает над Павленко и попадает в перекладину! Просто невероятный шанс упускают швейцарцы!!!
Дальний бросок от синей линии наносит Фиала, Максим Павленко подсел на щитки и отвел угрозу от ворот!
Удаление в составе Казахстана: Дмитрий Бреус цепляет клюшкой лицо Нидеррайтера и получает малый штраф.
Павленко из ближнего угла тащит шайбу после броска Нино Ниддеррайтера в упор! Клюшкой буквально спасает вратарь сборной Казахстана свою команду!
Гол! Аркадий Шестаков пользуется ошибкой сборной Швейцарии при попытке выйти из зоны после выигранного вбрасывания и с передачи из-за ворот в одно касание переправляет шайбу мимо вратаря! Важнейший гол, 1:0!
Прострельная передача в исполнении Андриетто не доходит до адресата на дальней штанге, шайба переходит к казахстанскому коллективу.
Моментище у Казахстана! Кайыржан с неудобной руки с близкого расстояния наносил бросок мимо вратаря, но Стефан Шарлен отразил шайбу!
Зигенталер вновь активен на левом краю, снова он ищет партнеров поперечными передачами в чужой зоне. Но все пока мимо.
Cтарченко неплохо низом щелкнул при входе в зону, голкипер сборной Швейцарии отразил бросок щитком.
Зигенталер неплохо вошел в зону по левому борту и сделал наброс на ворота соперника, но никому не удалось ее подхватить.