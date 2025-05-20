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Спорт

Игра за выживание: Казахстану нужно очко в матче со Швейцарией. LIVE

Хоккей. ЧМ-2025. Швейцария — Казахстан. ОНЛАЙН

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Алексей Даничев/РИА Новости
В матче седьмого тура группового этапа чемпионата мира по хоккею встречаются сборные Швейцарии и Казахстана! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию игры.
ЧМ-2025. Группа B
Перерыв
20 мая 13:20
Швейцария
39' Фиала
1 : 1
Казахстан
15' Шестаков
Стадион «Йюске Банк Боксен», Хернинг, Дания
1-й период

15'17" Шестаков

2-й период

39'55" Фиала

3-й период
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
40'

Второй период окончен! Совсем чуть-чуть не хватило казахстанцам для того, чтобы удержать перевес в счете по истечении 40 минут — теперь им придется еще сложнее!

40'

Да, даже не стали повтор смотреть судьи, 1:1!

39'

Гол! Успевают реализовать численное преимущество швейцарцы, Фиала подставил конек под бросок на дальнюю штангу, сделав явное движение коньком. При этом лезвие конька не было оторвано ото льда. Смотрим, будет ли засчитана шайба.

38'

Владимир Волков отправляется на две минуты на скамейку штрафников за задержку рукой Тайлера Моя.

37'

Ух, какой неприятнейший момент — Вячеславу Колесникову шайба попадает прямо в лицо. Заметны следы крови на льду и на форме хоккеиста казахстанской команды, уходит он в раздевалку, чтобы полноценно восстановиться к старту третьей двадцатиминутки.

35'

Павленко ловит шайбу в ловушку после броска с выигранного вбрасывания сборной Швейцарии.

33'

Андригетто набрасывал на пятачок, Метальников выставил клюшку и прервал передачу.

31'

Марти мощным щелчком от синей линии попробовал прошить голкипера сборной Казахстана, но не попал в створ.

29'

Мальгин полез на ворота соперника, попробовав обыграть двоих, но не справился и шайбу потерял.

27'

Руа с передачи Бехлера бросает над Павленко и попадает в перекладину! Просто невероятный шанс упускают швейцарцы!!!

26'

Дальний бросок от синей линии наносит Фиала, Максим Павленко подсел на щитки и отвел угрозу от ворот!

24'

Успешно отбились казахстанцы, игра продолжается в формате 5х5.

22'

Удаление в составе Казахстана: Дмитрий Бреус цепляет клюшкой лицо Нидеррайтера и получает малый штраф.

21'

Второй период стартовал!

20'

Первый период окончен! С минимальным преимуществом сборная Казахстана ведет в счете, 1:0!

18'

Павленко из ближнего угла тащит шайбу после броска Нино Ниддеррайтера в упор! Клюшкой буквально спасает вратарь сборной Казахстана свою команду!

17'

Бекетаев и Михайлис в ассистентах у Шестакова.

16'

Гол! Аркадий Шестаков пользуется ошибкой сборной Швейцарии при попытке выйти из зоны после выигранного вбрасывания и с передачи из-за ворот в одно касание переправляет шайбу мимо вратаря! Важнейший гол, 1:0!

15'

Павленко клюшкой цепляет шайбу после прорыва Майера вдоль ворот.

13'

Самат Данияр от синей линии проверил швейцарского кипера, тот не спит и ловит бросок соперника.

11'

Прострельная передача в исполнении Андриетто не доходит до адресата на дальней штанге, шайба переходит к казахстанскому коллективу.

9'

Моментище у Казахстана! Кайыржан с неудобной руки с близкого расстояния наносил бросок мимо вратаря, но Стефан Шарлен отразил шайбу!

8'

Зигенталер вновь активен на левом краю, снова он ищет партнеров поперечными передачами в чужой зоне. Но все пока мимо.

6'

Cтарченко неплохо низом щелкнул при входе в зону, голкипер сборной Швейцарии отразил бросок щитком.

4'

Денис Мальгин забрался в офсайд.

3'

Зигенталер неплохо вошел в зону по левому борту и сделал наброс на ворота соперника, но никому не удалось ее подхватить.

2'

Стартовые минуты игры остаются за швейцарской командой.

13:20

Игра началась! Поехали!

13:15

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию матч группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными Швейцарии и Казахстана!

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