Чехия в четвертьфинале в очень напряженном и скупом на моменты матче благодаря единственной шайбе в большинстве с парой рикошетов обыграли США. Ну а в полуфинале хозяева турнира просто разнесли Швецию — 7:3. Правда, по ходу встречи уступали 0:1 и 1:2.
Швейцария уверенно сыграла в плей-офф. Сначала со счетом 3:1 она обыграла Германию в четветьфинале, а затем в полуфинале по буллитам справилась с Канадой! Причем швейцарцы вели со счетом 2:0, но канадцы сравняли.
Такой состав участников финала никто не ждал. Швейцария и Чехия не были фаворитами чемпионата мира, однако же они в финале. И, кстати, команды встречались на групповой стадии здесь же в Праге. В том матче швейцарцы вышли вперед в счете после броска Кевина Фиалы, но Матей Странски восстановил равновесие. Все решалось в серии буллитов. Там забросили те же Фиала и Странски, а победу швейцарцам принес Филип Курашев. В итоге Швейцария вышла в плей-офф со второго места, а Чехия — с третьего.