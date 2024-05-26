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Спорт

Финал чемпионата мира: Швейцария играет с Чехией. LIVE

Хоккей. ЧМ-2024. Финал. Швейцария — Чехия. ОНЛАЙН

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Eva Korinkova/Reuters
В финальном матче чемпионата мира по хоккею в Праге встречаются сборные Чехии и Швейцарии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
ЧМ-2024. Финал
Матч не начался
26 мая 21:20
Швейцария
0 : 0
Чехия
Стадион «О2-Арена», Прага, Чехия
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
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21:20

Ворота сегодня защищают Леонардо Дженони у Швейцарии и Лукаш Достал у Чехии.

21:15

Чехия в четвертьфинале в очень напряженном и скупом на моменты матче благодаря единственной шайбе в большинстве с парой рикошетов обыграли США. Ну а в полуфинале хозяева турнира просто разнесли Швецию — 7:3. Правда, по ходу встречи уступали 0:1 и 1:2.

21:10

Швейцария уверенно сыграла в плей-офф. Сначала со счетом 3:1 она обыграла Германию в четветьфинале, а затем в полуфинале по буллитам справилась с Канадой! Причем швейцарцы вели со счетом 2:0, но канадцы сравняли.

21:05

Такой состав участников финала никто не ждал. Швейцария и Чехия не были фаворитами чемпионата мира, однако же они в финале. И, кстати, команды встречались на групповой стадии здесь же в Праге. В том матче швейцарцы вышли вперед в счете после броска Кевина Фиалы, но Матей Странски восстановил равновесие. Все решалось в серии буллитов. Там забросили те же Фиала и Странски, а победу швейцарцам принес Филип Курашев. В итоге Швейцария вышла в плей-офф со второго места, а Чехия — с третьего.

21:00

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В финальном матче проходящего в Чехии чемпионата мира по хоккею в Праге хозяева турнира сражаются со сборной Швейцарии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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