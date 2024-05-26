21:05

Такой состав участников финала никто не ждал. Швейцария и Чехия не были фаворитами чемпионата мира, однако же они в финале. И, кстати, команды встречались на групповой стадии здесь же в Праге. В том матче швейцарцы вышли вперед в счете после броска Кевина Фиалы, но Матей Странски восстановил равновесие. Все решалось в серии буллитов. Там забросили те же Фиала и Странски, а победу швейцарцам принес Филип Курашев. В итоге Швейцария вышла в плей-офф со второго места, а Чехия — с третьего.