В очередном матче чемпионата мира по хоккею 2022 года встречаются сборные Чехии и Швеции. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
ЧМ-2022. Группа B
Перерыв
15 мая 20:20
Чехия
1 : 1
Швеция
Стадион «Нокиа-Арена», Тампере
Главный судья: Джефф Ингрэм (Канада), Шон Макфарлейн (Отис Орчардс, США)
1-й период
06'03"Крейчи
19'24"Асплунд
2-й период
3-й период
Трансляция
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20:56
Перерыв! Отдохнем немного!
'20
ГООООООООООООЛ! Расмус Асплунд протыкает шайбу в пустые ворота после классной позиционной атаки! 1:1, равенство в счете у нас после первого периода!
'19
Гинек Зохорна получает две минуты за задержку соперника клюшкой.
'17
Стоило только об этом написать, как Матей Странски наносит опаснейший кистевой бросок из левого круга вбрасывания.
'16
Чехи заметно сбавили атакующие обороты. То ли силы кончились, то ли это такой тактический ход.
'15
Асплунд борется к чужого борта, но все же теряет шайбу.
'14
Странски сейчас мог организовать голевую атаку на ворота шведов, будь он чуть порасторопнее, но Хелльберг оказался на чеку и все видел.
'13
Келлман забирается в офсайд.
'12
Без особых сложностей шведы заходят в чужую зону, но вот дальше развивать свои атаки у «Тре Крунур» пока не получается.
'10
5:4 по вбрасываниям в пользу сборной Чехии сейчас.
'8
Карл Веймелка отразил бросок со средней дистанции. Вбрасывание будет в зоне сборной Чехии.
'7
ГОООООООООООООООЛ! Крэйчи не стал ничего выдумывать и с передачи Червенки бросил в одно касание и попал аккурат над щитком вратаря! 1:0, чехи впереди!!!
'6
Валлмарк наносит неплохой бросок, но голкипер чешской сборной отразил угрозу.
'5
Отметим, что в ростере обеих команд еще полно места — сборные ждут окончания очередного раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), чтобы пополнить составы выбывшими из розыгрыша Кубка Стэнли игроками.
'4
Роман Червенка ведет за собой чешскую команду и создает неплохой момент у чужих ворот.
'2
Обменялись обе команды позиционными атаками на первых минутах, пока игра в Тампере равная.
20:20
Игра началась! Поехали!
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20:10
Добрый день, уважаемые любители хоккея! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча чемпионата мира по хоккею, где в рамках группового этапа встречаются сборные Чехии и Швеции.
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