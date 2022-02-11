Главное на Играх: Россия бьется в хоккее, Большунов и Резцова бегут за золотом. LIVE

Промежуточные результаты первого заезда российских скелетонисток: 11 место - Юлия Канакина (+0.53) 15 место - Алина Тарарыченкова (+0.71) 17 место - Елена Никитина (+0.89)
Российская фигуристка Александра Трусова упала с тройного акселя на тренировке короткой программы в олимпийском Пекине, сообщает «Спорт-Экспресс».
Российская фигуристка Александра Трусова упала с тройного акселя на тренировке короткой программы в олимпийском Пекине, сообщает «Спорт-Экспресс».
Напомним, в занятии приняли участие Анна Щербакова и Александра Трусова и Камила Валиева, которая пропустила часть тренировки.
Российские фигуристки Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова не стали общаться с журналистами после тренировки на Олимпийских играх в Пекине, передает «Чемпионат.com».
Российская фигуристка Камила Валиева появилась на тренировке, сообщает «Чемпионат.com». Ранее появилась информация, что Валиева не присутствует на занятии, а на льду находятся Анна Щербакова и Александра Трусова. Стоит отметить, что Валиева вышла на лед посреди тренировки.