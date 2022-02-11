«Психологический срыв»: Россия осталась без медали в женском спринте

Россиянки остались без медалей в спринтерской гонке на 7,5 км на олимпийском турнире в Пекине. Лучший результат показала Кристина Резцова, которая заняла шестое место. Экс-президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал в интервью «Газете.Ru», что Резцова, несмотря на психологические срывы в стрельбе, идет к своей медали на этой Олимпиаде

Выиграла гонку норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд, которая заработала в Пекине третью медаль в трех гонках. Ранее спортсменка взяла золото в смешанной эстафете и завоевала бронзу в индивидуальной гонке. Серебряным призером стала шведка Эльвира Эберг, а бронза досталась итальянке Доротее Вирер.

«Очень довольна сегодняшней гонкой. Думаю, я смогла показать все, на что была способна. Стрельба получилась чистая, и, думаю, ходом я тоже выступила неплохо. Мне удалось подойти к этой гонке в очень хорошей форме, так что я довольна», — сказала победительница после гонки.

Лучшая из россиянок, Кристина Резцова, стала шестой, она промахнулась два раза и проиграла победительнице 1.05,0. Ульяна Нигматуллина заняла 13-е место (+1.27,5 — 2 промаха), Ирина Казакевич стала 20-й (+1.39,4 - 1 промах), Светлана Миронова финишировала 47-й (+2.33,3 — 3 промаха).

После гонки Резцова говорила о своей неудачной стрельбе.

«Я стараюсь никогда не унывать. Отвратительная фраза «если бы не промахи…». Если бы не промахи, я бы уже несколько раз олимпийской чемпионкой стала, но, к сожалению, промахи есть, и никуда пока я не могу от этого деться. И каждый день я говорю сама себе о том, что это не моя стрельба. Причем каждый день по-разному. В один день я делаю одну ошибку, в другой день я делаю другую ошибку, то есть пытаюсь исправить ту, которая была, и это приводит к другим. Пока что не понимаю и не знаю, как собрать все вместе сразу. И от этого еще сильнее злость.

Топ-6 на Олимпиаде — это круто, но это круто, когда ты не можешь быть ближе. Но я-то могу! Поэтому больше расстройства, чем удовлетворения», — сказала спортсменка после гонки.

Экс президент Союза биатлонистов России (СБР) и единственный в российской истории победитель мужского общего зачета Кубка мира Владимир Драчев в интервью «Газете.Ru» высказал мнение, что Резцова уверенно идет к медали на этой Олимпиаде.

«На одном рубеже Резцова стрельнула неудачно [в индивидуальной гонке] – это чисто психологический срыв. Это понятно, она очень сильно хотела – к сожалению, такое бывает. Но здесь мы видим, что она и на «лежке» допустила досаднейшую ошибку. Быстро стреляла, уверенно шла. И на «стойке» — так же. Обидно, был шанс, но что-то не получается. Пока она идет к своей медали – и, может быть, эта медаль еще будет.

Ульяна Нигматуллина должна стрелять на ноль, она это умеет – это один из лучших стрелков в нашей команде. Но у всех людей бывают срывы – ямы функциональные, психологические. Сегодня она в стрельбе попала в яму. На «стойке» собралась – это приятно, но два круга на «лежке» для такого мастера – непонятно.

Шансы всегда есть. Понятно, что по стрельбе и по результатам лидером является Кристина Резцова. Это девочки, у которых бывают определенные проблемы и в стрельбе, и в психологии. Смотрим, наблюдаем и, конечно, желаем успехов», — сказал Драчев.

Мама Кристины, трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова призвала дочь «не вешать нос».

«Эмоции печальные, конечно. Обидно, досадно. Сделай Крис на один промах меньше — и все бы суперски было, была бы на пьедестале. Ну ничего, нельзя сейчас вешать нос. Будем стараться зацепиться в пасьюте.

Ходом Кристина молодец. Сегодня бы одним промахом меньше, в индивидуальной гонке одним промахом меньше — все было бы совсем иначе. Чего-то не хватает пока нам. Каждую гонку надеюсь и верю.

Промах первым выстрелом? Наверное, Кристина хотела сделать все очень хорошо. Хотела четко отстрелять, но вышло так. Она не одна такая, промахи у многих спортсменок», — сказала Резцова-старшая «Чемпионату».

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов после гонки говорил о проблемах женской сборной

«Что мы сегодня делаем для того, чтобы наладить атмосферу, разобраться, почему в биатлоне такой бардак уже 14 лет? Никто к этому ничего не приложил. Здесь всем плевать, никаких разборов, критики. Плывем и плывем. У нас большая проблема с тренерским штабом», — сказал Тихонов после гонки.

Известный комментатор Дмитрий Губерниев обрушился с критикой на главного тренера сборной Михаила Шашилова.

«Подопечные Шашилова подошли к первой части Олимпиады неготовыми. Это очевидно! Даже Нигматуллина сумела быть по скорости неплохой.

Как нужно было тренировать Миронову, чтобы она так расклеилась? Я за нее очень переживаю! Она полностью тренировалась по плану Шашилова. Я не знаю, что делать, чтобы мы воспряли в эстафете. Да, будет борьба, но, скорее, вопреки. Если кто-то ошибется.

Хочется услышать ответы Шашилова по делу, а то он рассказывает про какие-то пропеллеры. Огромные вопросы к нему. За такие результаты всегда нужно спрашивать у главного тренера», — сказал Губерниев.