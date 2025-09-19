Италия ждет: Петросян представляет короткую программу в отборе на ОИ. LIVE

12:55

Аделию мы увидим в первой группе, она будет выступать четвертой по счету. Откроет прокаты гречанка Димитра Корри, также в первой пятерке выступят София Натали Дайан из Аргентины, Одри Ли из Малайзии, а также белорусская фигуристка Виктория Сафонова — как и Петросян, она заявлена на соревнования в статусе нейтральной спортсменки.