Италия ждет: Петросян представляет короткую программу в отборе на ОИ. LIVE

Григорий Сысоев/РИА Новости
Российские фигуристы стартуют в отборочной квалификации на Олимпийские игры — 2026. В первый день короткую программу представит Аделия Петросян. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию прокатов.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
13:40

Участницы второй группы: Максин Батиста (Филиппины), Наргиз Сулейманова (Азербайджан), Виктория Алькантара (Австралия), Петра Лахти (Новая Зеландия), Михаэль Врастакова (Чехия).

13:38

Одри получает 43,66 балла. Теперь — пауза на подготовку льда, а затем — разминка второй группы.

13:36

При всем уважении к фигуристке из Малайзии, здесь нам переживать не о чем. Динамично выступила Ли, но допустила несколько явных ошибок.

13:33

Выдыхаем и смотрим дальше. На льду Одри Ли.

13:32

Аделия получила 68,72 балла! Пока она безоговорочно лучшая!!! Отметим, что ее личный рекорд за короткую программу составляет 70,86.

13:30

Шикарное и зажигательное выступление! Увы, недокрутила Аделия тройной лутц! Но в остальном — идеальный прокат. И летят на лед мягкие игрушки! Ждем, ждем с замиранием сердца оценку нашей спортсменки!

13:26

Затаили дыхание! Аделия Петросян начинает выступление!

13:2

57,71 балла — результат Сафоновой.

13:23

Разительный контраст по сравнению с теми, кто открывал прокаты! Виктория — опытная спортсменка, которая прыгала и четверные. Сейчас мы их не увидели, но она уверенно исполнила все элементы, допустив лишь несколько помарок. Ждем ее оценку.

13:20

Начинает Виктория Сафонова. Поддержим спортсменку Белоруссии. Она, между прочим, родилась и выросла в Москве.

13:19

37,34 балла получает София.

13:16

Не хватило резкости представительницы Аргентины, есть недокруты, которые судьи, без сомнения, начнут. При этом она поменяла последовательность элементов и начала с двойного акселя, с которого произошел степ-аут.

13:14

На льду София Натали Дайан.

13:13

Оценка гречанки — 27,55 балла.

13:12

Зажигательно выступила Корри под Sway Майкла Бабла. Но эмоции не отменили ошибок. Не удался ей двойной аксель, и почти все элементы были в красной зоне.

13:09

Димитра Корри начинает прокат. Отметим, что она является самой возрастной из всех участниц квалификации: ей 33 года. Аделии Петросян, напомним, 18.

13:06

Элементов ультра-си на эту программу Петросян не заявила. Но контент под попурри из хитов Майкла Джексона остается сложным. В том числе она исполнит двойной аксель, тройной лутц, каскад тройной флип — тройной тулуп.

13:02

Началась первая разминка! Аделия с улыбкой вышла на лед — она в приподнятом настроении.

12:55

Аделию мы увидим в первой группе, она будет выступать четвертой по счету. Откроет прокаты гречанка Димитра Корри, также в первой пятерке выступят София Натали Дайан из Аргентины, Одри Ли из Малайзии, а также белорусская фигуристка Виктория Сафонова — как и Петросян, она заявлена на соревнования в статусе нейтральной спортсменки.

12:50

Старт мероприятий короткой программы запланирован на 13:00 мск.

12:45

Здравствуйте, уважаемые читатели! Болеем за Аделию Петросян, которая сегодня на олимпийской квалификации представит короткую программу!

