Италия ждет: Петросян представляет короткую программу в отборе на ОИ. LIVE

Участницы второй группы: Максин Батиста (Филиппины), Наргиз Сулейманова (Азербайджан), Виктория Алькантара (Австралия), Петра Лахти (Новая Зеландия), Михаэль Врастакова (Чехия).
Одри получает 43,66 балла. Теперь — пауза на подготовку льда, а затем — разминка второй группы.
При всем уважении к фигуристке из Малайзии, здесь нам переживать не о чем. Динамично выступила Ли, но допустила несколько явных ошибок.
Аделия получила 68,72 балла! Пока она безоговорочно лучшая!!! Отметим, что ее личный рекорд за короткую программу составляет 70,86.
Шикарное и зажигательное выступление! Увы, недокрутила Аделия тройной лутц! Но в остальном — идеальный прокат. И летят на лед мягкие игрушки! Ждем, ждем с замиранием сердца оценку нашей спортсменки!
Разительный контраст по сравнению с теми, кто открывал прокаты! Виктория — опытная спортсменка, которая прыгала и четверные. Сейчас мы их не увидели, но она уверенно исполнила все элементы, допустив лишь несколько помарок. Ждем ее оценку.
Начинает Виктория Сафонова. Поддержим спортсменку Белоруссии. Она, между прочим, родилась и выросла в Москве.
Не хватило резкости представительницы Аргентины, есть недокруты, которые судьи, без сомнения, начнут. При этом она поменяла последовательность элементов и начала с двойного акселя, с которого произошел степ-аут.
Зажигательно выступила Корри под Sway Майкла Бабла. Но эмоции не отменили ошибок. Не удался ей двойной аксель, и почти все элементы были в красной зоне.
Димитра Корри начинает прокат. Отметим, что она является самой возрастной из всех участниц квалификации: ей 33 года. Аделии Петросян, напомним, 18.
Элементов ультра-си на эту программу Петросян не заявила. Но контент под попурри из хитов Майкла Джексона остается сложным. В том числе она исполнит двойной аксель, тройной лутц, каскад тройной флип — тройной тулуп.
Аделию мы увидим в первой группе, она будет выступать четвертой по счету. Откроет прокаты гречанка Димитра Корри, также в первой пятерке выступят София Натали Дайан из Аргентины, Одри Ли из Малайзии, а также белорусская фигуристка Виктория Сафонова — как и Петросян, она заявлена на соревнования в статусе нейтральной спортсменки.