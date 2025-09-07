На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Два лучших в финале US Open: Синнер играет с Алькарасом. LIVE

US Open. Финал. Янник Синнер (Италия) — Карлос Алькарас (Испания). ОНЛАЙН
Stephanie Lecocq/Reuters
В финальном матче Открытого чемпионата США по теннису играют две первые ракетки мира — итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
22:19

И снова не попал Синнер в розыгрыше — 0:15.

22:19

Прием в сетку — 2:4.

22:18

Шикарная комбинация Алькараса. Сначала слайсами загнал оппонента в угол, а затем перевел на вылет в другой — 40:0.

22:18

Аут с приема — 30:0.

22:17

Бил Синнер на вылет в розыгрыше со второй подачи Алькараса, но не попал по ширине — 15:0.

22:15

Нет приема — 2:3.

22:14

В сетку пробил испанец — 40:30.

22:14

Алькарас не без труда принял вторую подачу, завязал розыгрыш, но Синнер в нем все сделал прекрасно — 30:30.

22:13

Подача, короткий прием, смэш в угол корта — 15:30.

22:12

Ой-ой-ой! Алькарас встретил мяч на хафкорте и смог выполнить с полулета идеальный укороченный — 0:30!

22:11

Обострил в первом розыгрыше на подаче Синнера испанец и попал справа в угол корта кроссом на вылет — 0:15.

22:11

Блестящий укороченный Алькараса — 1:3.

22:10

Алькарас тащил в обороне, но итальянец не дал слабины — 40:30.

22:098

Синнер снова пошел к сетке, но Карлос не дрогнул — 40:15.

22:09

Очко с подачи — 30:15.

22:08

Ответил виннером Карлос — 15:15.

22:07

Синнер уверенно в атаке забрал первое очко на подаче Алькараса — 0:15.

22:05

Пошел Синнер к сетке, чтобы закрыть гейм, но Алькарас чуть было не обвел. Малость не попал испанец — 1:2.

22:05

Очко с подачи — 40:30.

22:04

Мощно и точно атаковал Синнер в угол, но Алькарас на все отлично отвечал, и в итоге итальянец сыграл центрее и ошибся по длине — 30:30.

22:03

Нет приема — 30:15.

22:02

Аут по длине у Янника после приема соперника — 15:15.

22:02

Синнер забрал первое очко в гейме на своей подаче филигранным укороченным с лета у сетки — 15:0.

22:01

Синнер попытался пойти вперед, но Алькарас его поймал на противоходе — 0:2, подтвердил брейк испанец!

22:01

Еще очко за Карлосом — 40:15.

22:00

Эйс — 30:15.

21:59

Повел испанец розыгрыш, Синнер выровнял игру, но в итоге ошибся слева — 15:15.

21:59

Аут у Алькараса в первом розыгрыше — 0:15.

21:57

Вторая подача, Алькарас принял и вскоре дождался ошибки соперника с бэкхенда — 0:1, сразу же брейк!

21:56

Синнер решил ударить с бэкхенда в прыжке и пробил в сетку — меньше, второй в гейме брейк-пойнт.

21:55

Просто блестящая игра от Алькараса! В обоюдоостром розыгрыше испанец несколько раз остро и качественно обострял ударами, и в итоге Синнер не справился с кроссом в угол корта с форхенда — ровно.

21:54

Подача пришла на помощь — больше.

21:54

Отыгрался испанец — ровно.

21:53

Затяжной розыгрыш случился, в котором в конце концов Алькарас не попал по длине — больше.

21:52

Очко с подачи — 40:40.

21:51=2

Снова нет первой, и опять очко за Карлосом — 30:40, брейк-пойнт сразу у испанца!

21:51

Опять вторая подача, и тут аут у Синнера сразу после приема соперника — 30:30.

21:50

Алькарас зацепился на второй подаче соперника и классно с форхенда перевел в самый угол, после чего Янник ответил в аут — 30:15.

21:49

Снова хорош итальянец в атаке, на этот раз закончив виннером с форхенда — 30:0.

21:49

Уверенный серв энд воллей от Синнера, хотя Алькарас едва не обвел из обороны — 15:0.

21:49

Синнер выходит на подачу.

21:47

Жеребьевку, кстати, выиграл Алькарас. Испанец выбрал прием.

21:45

Синнер проиграл за этот турнир на пути к финалу всего два сета. Алькарас не отдал вообще ни одной партии! Пару из них он выиграл на тай-брейках.

21:43

Прошла жеребьевка, причем рядом с судьей во время нее стоял Марат Сафин. Потом они с участниками матчам и каким-то маленьким мальчиком сфотографировались вчетвером. А потом Синнер и Алькарас еще и сделали фото вдвоем. Началась разминка.

21:40

Теннисисты появились наконец на корте.

21:35

Началась церемония открытия. Прозвучал гимн США.

21:20

В ожидании этого матча показывают кадры, как Арина Соболенко, выигравшая женский US Open, обливала свою команду шампанским, а потом команда обливала ее.

21:15

Вот-вот появятся финалисты на арене. Оба перед матчем говорили прессе, что им нравятся вызовы — играть с сильнейшими. Этот финал как будто был неизбежен.

21:05

Готовятся теннисисты выйти на корт. Последние разминочные действия в подтрибунных помещениях выполняют.

21:00

Янник Синнер считается фаворитом матча, но не слишком явным, что логично.

20:55

Несмотря на суперсилу и доминирование Синнера, Алькарас для него неудобный соперник. Испанец ведет в личных встречах со счетом 9-5! И в этом сезоне 3-1 в пользу Карлоса. Они встречались в финалах «Ролан Гаррос» и Уимблдона, двух последних «шлемов». Во Франции победил Алькарас, в Англии — Синнер.

20:50

Янник Синнер занимает первое место в мировом рейтинге АТР, Карлос Алькарас на второй позиции. Это два лучших теннисиста поколения и планеты.

20:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В финале Открытого чемпионата США по теннису встречаются два лучших на данный момент теннисиста планеты — итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

