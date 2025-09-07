Два лучших в финале US Open: Синнер играет с Алькарасом. LIVE

Шикарная комбинация Алькараса. Сначала слайсами загнал оппонента в угол, а затем перевел на вылет в другой — 40:0.
Алькарас не без труда принял вторую подачу, завязал розыгрыш, но Синнер в нем все сделал прекрасно — 30:30.
Ой-ой-ой! Алькарас встретил мяч на хафкорте и смог выполнить с полулета идеальный укороченный — 0:30!
Обострил в первом розыгрыше на подаче Синнера испанец и попал справа в угол корта кроссом на вылет — 0:15.
Пошел Синнер к сетке, чтобы закрыть гейм, но Алькарас чуть было не обвел. Малость не попал испанец — 1:2.
Мощно и точно атаковал Синнер в угол, но Алькарас на все отлично отвечал, и в итоге итальянец сыграл центрее и ошибся по длине — 30:30.
Синнер забрал первое очко в гейме на своей подаче филигранным укороченным с лета у сетки — 15:0.
Синнер попытался пойти вперед, но Алькарас его поймал на противоходе — 0:2, подтвердил брейк испанец!
Вторая подача, Алькарас принял и вскоре дождался ошибки соперника с бэкхенда — 0:1, сразу же брейк!
Синнер решил ударить с бэкхенда в прыжке и пробил в сетку — меньше, второй в гейме брейк-пойнт.
Просто блестящая игра от Алькараса! В обоюдоостром розыгрыше испанец несколько раз остро и качественно обострял ударами, и в итоге Синнер не справился с кроссом в угол корта с форхенда — ровно.
Алькарас зацепился на второй подаче соперника и классно с форхенда перевел в самый угол, после чего Янник ответил в аут — 30:15.
Синнер проиграл за этот турнир на пути к финалу всего два сета. Алькарас не отдал вообще ни одной партии! Пару из них он выиграл на тай-брейках.
Прошла жеребьевка, причем рядом с судьей во время нее стоял Марат Сафин. Потом они с участниками матчам и каким-то маленьким мальчиком сфотографировались вчетвером. А потом Синнер и Алькарас еще и сделали фото вдвоем. Началась разминка.
В ожидании этого матча показывают кадры, как Арина Соболенко, выигравшая женский US Open, обливала свою команду шампанским, а потом команда обливала ее.
Вот-вот появятся финалисты на арене. Оба перед матчем говорили прессе, что им нравятся вызовы — играть с сильнейшими. Этот финал как будто был неизбежен.
Готовятся теннисисты выйти на корт. Последние разминочные действия в подтрибунных помещениях выполняют.
Несмотря на суперсилу и доминирование Синнера, Алькарас для него неудобный соперник. Испанец ведет в личных встречах со счетом 9-5! И в этом сезоне 3-1 в пользу Карлоса. Они встречались в финалах «Ролан Гаррос» и Уимблдона, двух последних «шлемов». Во Франции победил Алькарас, в Англии — Синнер.
Янник Синнер занимает первое место в мировом рейтинге АТР, Карлос Алькарас на второй позиции. Это два лучших теннисиста поколения и планеты.