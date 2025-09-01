Россиянка сражается со второй ракеткой мира за 1/4 финала US Open. LIVE

30:15! Изумительный удар Александровой — точно по боковой линии! Швентек даже не дернулась. Трибуны охнули и зашлись в аплодисментах.
Александрова очень красивым ударом завершила гейм в свою пользу и забрала подачу! Россиянка повела в первом сете со счетом 2:1!
Александрова отправила мяч в трос и проиграла первый гейм на своей подаче. Счет в первом сете стал 1:0 в пользу Швентек! Она повела с брейком.
0:40! Швентек идеально попала по задней линии с бэкхенда, Александрова не стала даже бежать за этим мячом.
Матч начался! Александрова неудачно начала на своей подаче — после короткой перестрелки отправила мяч в аут. 0:15.
Александрова и Швентек вышли на корт и приступили к разминке! Россиянка выиграла жеребьевку и выбрала подавать первой.
Ига Швентек на этом US Open победила Эмилиану Аранго (84-я ракетка мира), Сюзан Ламенс (66) и Анну Калинскую (29).
Екатерина Александрова является 12-й ракеткой мира и на этом US Open уже обыграла Анастасию Севастову (233-й номер мирового рейтинга), Ван Синьюй (34) и Лауру Зигемунд (52).
Алекс де Минор победил Леандро Риди в трех сетах (6:3, 6:2, 6:1), а значит, совсем скоро Александрова и Швентек начнут свой матч.