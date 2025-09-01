На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Спорт

Россиянка сражается со второй ракеткой мира за 1/4 финала US Open. LIVE

Теннис. US Open. 4-й круг. Екатерина Александрова — Ига Швентек. ОНЛАЙН
В матче четвертого круга US Open встречаются россиянка Екатерина Александрова и польская теннисистка Ига Швентек, которая является второй ракеткой мира. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
20:27

30:15! Изумительный удар Александровой — точно по боковой линии! Швентек даже не дернулась. Трибуны охнули и зашлись в аплодисментах.

20:27

15:15! Екатерина очень хорошо подала — Ига приняла в аут.

20:26

0:15! Александрова плохо начала на своей подаче.

20:26

Швентек забрала свою подачу и сравняла счет в первом сете — 2:2!

20:25

40:30! Александрова приняла подачу, но затем ошиблась и отправила мяч в сетку.

20:24

30:30! Ига допустила очередную двойную ошибку.

20:24

30:15! Отличная подача в исполнении Швентек.

20:23

15:15! Александрова быстро отыграла одно очко.

20:22

Швентек удачно начала на своей подаче — 15:0.

20:21

Александрова очень красивым ударом завершила гейм в свою пользу и забрала подачу! Россиянка повела в первом сете со счетом 2:1!

20:21

40:15! После короткого обмена ударами Швентек ошиблась первой — отправила мяч в сетку.

20:20

30:15! Александрова допустила двойную ошибку.

20:20

30:0! Россиянка опять хорошо подала, и Швентек приняла в аут.

20:19

15:0! Александрова исполнила отличную подачу, Швентек не справилась с приемом.

20:19

Вот это да! Александрова сразу сделала обратный брейк и сравняла счет в первом сете — 1:1!

20:18

15:40! Швентек опять допустила двойную ошибку.

20:17

15:30! Александрова хорошо приняла подачу и вынудила Швентек отбить мяч в сетку.

20:16

15:15! Ига вышла ближе к сетке и отправила мяч точно по задней линии.

20:15

0:15! Швентек начала с двойной ошибки на своей подаче.

20:14

Александрова отправила мяч в трос и проиграла первый гейм на своей подаче. Счет в первом сете стал 1:0 в пользу Швентек! Она повела с брейком.

20:14

30:40! Мяч сорвался с ракетки у Швентек и улетел на трибуны.

20:13

15:40! Екатерина хорошо атаковала и вынудила Игу ответить в аут.

20:13

0:40! Швентек идеально попала по задней линии с бэкхенда, Александрова не стала даже бежать за этим мячом.

20:13

0:30! Опять аут на ровном месте у Александровой.

20:12

Матч начался! Александрова неудачно начала на своей подаче — после короткой перестрелки отправила мяч в аут. 0:15.

20:07

Александрова и Швентек вышли на корт и приступили к разминке! Россиянка выиграла жеребьевку и выбрала подавать первой.

20:05

Ига Швентек на этом US Open победила Эмилиану Аранго (84-я ракетка мира), Сюзан Ламенс (66) и Анну Калинскую (29).

20:00

Екатерина Александрова является 12-й ракеткой мира и на этом US Open уже обыграла Анастасию Севастову (233-й номер мирового рейтинга), Ван Синьюй (34) и Лауру Зигемунд (52).

19:50

Алекс де Минор победил Леандро Риди в трех сетах (6:3, 6:2, 6:1), а значит, совсем скоро Александрова и Швентек начнут свой матч.

19:30

Здравствуйте, уважаемые любители тенниса! Сегодня Екатерина Александрова сыграет с Игой Швентек в 4-м круге US Open. Матч начнется вторым запуском на арене Луи Армстронга после игры Алекса де Минора с Леандро Риди.

Что думаешь?
Комментарии
