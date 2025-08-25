Пятисетовый триллер: Медведев со скандалом проиграл в первом круге US Open

08:00

Феноменальный триллер. В медведевском стиле. И как, к сожалению, обычно случается в нынешнем сезоне, Даниил в итоге проиграл. Очень обидно, но надо отдать должное и Бонзи, который сначала здорово играл, а потом смог вылезти из эмоциональной ямы, приведшей его после 2-0 по сетам и собственного матчбола к тому, что он уступал в пятом сете с брейком. Причем уступал дважды, но оба раза сразу делал обратный брейк. 3:6, 5:7, 7:6 (7-5), 6:0, 4:6. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.