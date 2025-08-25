На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Спорт

Пятисетовый триллер: Медведев со скандалом проиграл в первом круге US Open

Медведев уступил Бонзи в пяти сетах и вылетел с US Open
true
true
true
close
Lisi Niesner/Reuters
В матче первого круга Открытого чемпионата США по теннису россиянин Даниил Медведев играл с французом Бенжаменом Бонзи. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
08:00

Феноменальный триллер. В медведевском стиле. И как, к сожалению, обычно случается в нынешнем сезоне, Даниил в итоге проиграл. Очень обидно, но надо отдать должное и Бонзи, который сначала здорово играл, а потом смог вылезти из эмоциональной ямы, приведшей его после 2-0 по сетам и собственного матчбола к тому, что он уступал в пятом сете с брейком. Причем уступал дважды, но оба раза сразу делал обратный брейк. 3:6, 5:7, 7:6 (7-5), 6:0, 4:6. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

07:50

Медведев остро подал, но опрометчиво бросился к сетке, и соперник его прошил — 4:6.

07:49

У Медведева явно сводит кисть. Или он переигрывает — арбитр вынес предупреждение. И Даниил ошибся вторым ударом после приема соперника — меньше, второй в матче матчбол у Бонзи!

07:48

Бонзи остро принял и оказался в атаке, потом укоротил не очень удачно, но дальше положил классную свечу. Даниил догнал, но твинер не прошел — 40:40.

07:47

В самую заднюю линию попал Медведев в сложной ситуации, а потом легко забил после короткого ответа соперника — 40:30.

07:46

Блестящая подача Медведева, после которой он вторым ударом направил по диагонали на вылет — 30:30.

07:45

Грамотно провел Бонзи розыгрыш со второй подачи соперника, и Медведев не попал по длине — 15:30.

07:45

Двойная ошибка, десятая у Медведева в матче — 15:15.

07:45

Смэшем завершил первый розыгрыш на своей подаче Медведев — 15:0.

07:42

Классную атаку провел француз — 4:5.

07:42

Косая подача, прием и обратный кросс Бонзи, поймавший Даниила на противоходе — 40:30.

07:41

Аут по длине у Медведева — 30:30.

07:41

Неточный перевод от Бенжамена — 15:30.

07:41

А вот тут француз сорвал форхенд по длине — 15:15.

07:40

Виннером с форхенда от Бонзи заканчивается обмен ударами в первом розыгрыше на его подаче — 15:0.

07:39

И еще один — 4:4.

07:39

Эйс по диагонали — 40:15.

07:39

Как попал в самую боковую линию Медведев после острейшего приема соперника — 30:15!

07:38

Трос не пустил мяч после удара Медведева на сторону соперника — 15:15.

07:38

Эйс Медведева — 15:0.

07:35

Медведев смог войти в корт, но Бонзи классно пробил — 3:4, Бонзи удержал подачу, отыграв пять брейк-пойнтов. Будет ли это ключевым моментом матча?

07:35

Опять гонял Бонзи соперника по корту и добился своего — больше.

07:34

Медведев героически выстоял в обороне, но, попытавшись атаковать, не попал с бэкхенда по длине — ровно.

07:33

Аут с бэкхенда у француза — меньше, пятый брейк-пойнт Медведева в гейме!

07:33

Как ни оборонялся Медведе, Бонзи все же забрал розыгрыш в атаке — ровно.

07:32

Держал мяч в корте Медведев, переводя сопернику под лево. И дождался ошибки — меньше, еще брейк-пойнт!

07:31

И нет первой подачи. Но на второй Бонзи играл достаточно агрессивно, и Медведев ошибся с форхенда по длине — 40:40.

07:30

Классная атакующая комбинация француза — 30:40, третий брейковый мяч есть у Медведева.

07:30

Отыграл один атакой — 15:40, осталось два брейк-пойнта.

07:29

Аут у француза после приема Даниила — 0:40, тройной брейк-пойнт!

07:29

Оба играли классно, но в итоге Бонзи пробил в сетку — 0:30.

07:28

Аут по длине у Бонзи в активном розыгрыше — 0:15.

07:28

И он его реализовал, заставив Медведева пробить в сетку — 3:3, второй раз за партию Бенжамен сделал обратный брейк.

07:27

Очень непростой розыгрыш в непростой момент, но Медведев сначала положил классный слайс влево, а затем пробил на вылет с форхенда справа по линии — 30:40, но есть второй брейк-пойнт у Бонзи.

07:26

Третий подряд прием приносит Бонзи очко — 15:40, двойной брейк-пойнт!

07:26

И снова прием француза ставит россиянина в тупик — 15:30.

07:26

Очень остро принял вторую подачу Бонзи — 15:15.

07:25

Как блестяще Медведев выстоял в защите — 15:0!

07:23

И Бонзи снова дрогнул в розыгрыше, попав в сетку — 3:2, Медведев снова повел с брейком в решающем сете!

07:22

Грамотная атака француза закончилась смэшем — 30:40, у Медведева есть второй брейковый мяч.

07:22

Еще очко за Даниилом — 15:40, двойной брейк-пойнт!

07:21

Медведев принял вторую подачу в самую линию, что стало неожиданностью для Бонзи. Француз кое-как вернул мяч в корт, а Медведев не с первой попытки, но все же реализовал выигрышную позицию — 15:30.

07:21

Из безнадежной ситуации Медведев нанес потрясающий обводящий удар, но все же чуточку не попал в корт — 15:15.

07:20

Ошибся с бэкхенда Бенжамен — 0:15.

07:19

Очко с подачи — 2:2.

07:19

Подача, короткий прием, виннер в угол — 40:15.

07:18

А вот тут аут у Бонзи в еще одном продолжительном размене ударами — 30:15.

07:18

Идеально из обороны попал в угол корта на вылет француз — 15:15.

07:18

Сорвал Бонзи бэкхенд в первом розыгрыше на подаче Даниила — 15:0.

07:16

Подачей закончил гейм Бонзи — 1:2. Заводит француз трибуны и выглядит снова пришедшим в себя — начал улыбаться, а до того был мрачнее тучи.

07:15

Самый длинный розыгрыш в матче из 21 удара остался за блестяще сыгравшим Бонзи — 40:15.

07:14

Аут по длине с приема — 30:15.

07:13

В обмене ударами Медведев перевел под бэкхенд, и француз пробил в сетку — 15:15.

07:13

Бонзи вышел вперед и додавил у сетки смэшем изо всех сил оборонявшегося Медведева — 15:0.

07:12

Давил Медведев и вышел к сетке, но Бонзи удался блестящий удар, и он пробил россиянина — 1:1, обратный брейк француза.

07:11

Эйс — 30:40, у француза остался третий брейк-пойнт.

07:11

Активной игрой забрал Медведев тяжелый розыгрыш — 15:40, один брейк-пойнт отыгран.

07:10

Трос помог Бонзи оказаться в выигрышной позиции, и он не промахнулся — 0:40, тройной брейк-пойнт в ответ!

07:10

Бонзи классно принял, затем остро ударил, и Даниил не справился — 0:30.

07:09

Аут у Медведева по длине в розыгрыше — 0:15.

07:08

ДВОЙНАЯ ОШИБКА БОНЗИ — 1:0, Медведев сразу повел с брейком! Это восьмой выигранный Даниилом гейм подряд!

07:08

Давил Бонзи, Медведев оборонялся, но в итоге не попал по длине — 30:40, остался третий брейк-пойнт у россиянина. Возможно, ключевой момент матча.

07:07

Очко с подачи — 15:40, еще два брейк-пойнта.

07:07

Все было в руках француза в этом розыгрыше, но он опять пробил в сетку — 0:40, тройной брейк-пойнт.

07:06

Еще одним ударом в сетку от Бонзи закончился новый розыгрыш — 0:30.

07:06

Пятый сет начался на подаче Бонзи, и он пробил в сетку в розыгрыше — 0:15.

07:05

Бонзи так и не пришел в себя после истории в концовке третьего сета. Ни за один гейм он не смог зацепиться, а в последних и цепляться перестал. Явно готовится к пятой партии, она станет решающей. Медведев прибавил, надо отметить. Но еще ничего не ясно — 2-2.

07:03

Эйс завершил и гейм, и сет — 6:0!

07:02

Медведев укоротил после приема соперника, а тот догнал и классно обвел в ответ — 40:15, два сетбола еще у Медведева.

07:02

Эйс — 40:0. Тройной сетбол!

07:02

Аут по длине с приема — 30:0.

07:02

Уверенное начало гейма от Медведева — 15:0.

07:00

Ошибка Бонзи закончила гейм — 5:0! Медведев выйдет подавать на сет и может навесить оппоненту «баранку».

07:00

В сетку пробил Бонзи слайсом после приема Медведевым второй подачи — 15:40, двойной брейк-пойнт у Медведева.

06:59

Опять не справился француз с глубокими ударами Даниила — 15:30.

06:59

Аут с приема у Медведева — 15:15.

06:59

Двойная ошибка Бонзи — 0:15.

06:58

Эйсом под «ноль» закрыл гейм Даниил — 4:0.

06:58

Бенжамен пробил из обороны в сетку — 40:30.

06:57

Двойная ошибка Медведева — 30:30.

06:57

Попытка Бонзи атаковать форхендом по линии закончилась ударом в сетку — 30:15.

06:57

Ошибка на приеме — 15:15.

06:56

Игра продолжилась. Отменный прием Бонзи — 0:15.

06:53

Медицинский тайм-аут взял Бонзи.

06:52

Двойная ошибка. Совсем не в своей тарелке француз — 3:0, с двумя брейками ведет россиянин в четвертой партии.

06:51

Медведев остро принял, а потом забивал у сетки, но попал в трос, от которого мяч не перелетел — 30:40, есть второй брейк-пойнт.

06:51

Аут по длине у Бенжамена в ответ на прием соперника — 15:40, двойной брейк-пойнт!

06:50

Даниил угадал направление атаки Бонзи, после чего остальное было делом техники — 15:30.

06:50

А теперь сетка у самого француза — 15:15.

06:49

В сетку пробил Медведев в контратаке в первом розыгрыше на подаче Бонзи — 15:0.

06:48

Аут с приема — 2:0.

06:48

Совсем уже на кураже в розыгрыше решил укоротить Медведев, но попал в сетку — 40:15.

06:47

Бонзи остро принял вторую подачу, россиянин остро ответил, и соперник пустил мяч в аут — 40:0.

06:47

Эйс — 30:0.

06:46

Аут у Бонзи в розыгрыше на подаче Медведева — 15:0.

06:45

Оба держали мяч, потихоньку обостряя, и в итоге Бонзи пробил в сетку — 1:0, Медведев повел в четвертом сете с брейка!

06:45

Догнал мяч Медведев, но чуточку не попал по ширине — 30:40, но есть второй брейк-пойнт.

06:43

Бонзи давил, а когда решил пробить на вылет, пробил в коридор — 15:40, двойной брейк-пойнт у Медведева сразу!

06:43

Аут по длине с приема — 15:30.

06:42

Как достал Медведев эту атаку? А вышедший вперед Бонзи пробил с лета в сетку — 0:30.

06:42

Бонзи вышел на подачу. Сразу же очень затяжной розыгрыш, который закончился ошибкой француза — 0:15.

06:35

Будем честны, Медведев проигрывал и проиграл бы этот матч, если бы не эпизод на матчболе, который россиянин использовал для того, чтобы завести трибуны. Была это истерика или обдуманное действие? Кажется, Даниил понимал, что делает. Возможно, это не очень красиво, но, так или иначе, своей цели он добился — Бонзи сломался. Ну и это было бы невозможно без любви нью-йоркских трибун к россиянину. 1-2 — Медведев цепляется за матч, а Бонзи покидает корт. Бенжамену нужна пауза.

06:34

Бонзи все невероятно тащил, но третьим смэшем Медведев закрыл сет — 7:6 (7-5)!

06:34

Медведев добился атакующей позиции, но на миллиметры не попал — 6-5, однако есть второй сетбол, и он будет на своей подаче!

06:33

И снова трос сыграл за Медведева — аут у Бонзи. 6-4, это минибрейк и сетбол Медведева!

06:32

Медведев атаковал, но в итоге сорвал форхенд — 5-4, теперь обратный минибрейк от Бонзи.

06:32

Эйс по диагонали — 5-3.

06:31

Сетка у Бонзи в розыгрыше — 4-3, минибрейк Медведева.

06:30

Сетка у Медведева в розыгрыше — 3-3.

06:30

Еще одна быстрая и эффективная комбинация Медведева — 3-2.

06:29

Виннер кроссом с форхенда после приема Бонзи от Даниила — 2-2.

06:28

Трос принял удар Бонзи и подарил Медведеву идеальную позицию, с которой россиянин не промахнулся — 1-2, есть обратный минибрейк.

06:28

Медведев гонял Бонзи и в итоге поймал соперника на противоходе, но немного не попал — 0-2.

06:28

В сетку пробил Медведев в розыгрыше с его второй подачи — 0-1, минибрейк француза.

06:27

Успешно пошел вперед с подачи Бонзи — 6:6, нас ждет тай-брейк.

06:26

Косой эйс — 40:30.

06:25

Медведев вел розыгрыш, но в итоге пробил с форхенда в сетку — 30:30.

06:25

Опять вторая подача, опять розыгрыш, опять ошибка Бенжамена — 15:30.

06:24

Аут по длине у француза в розыгрыше со второй подачи — 15:15.

06:24

Эйс Бонзи по центру — 15:0.

06:22

Нет приема — 6:5! Медведев обеспечил себе тай-брейк.

06:21

Медведев провел розыгрыш в атаке и закрыл сетку с лета — больше.

06:21

Эйс — 40:40!

06:20

Сорвал Медведев удар после приема француза — 30:40, брейк-пойнт!

06:20

Блестящий перевод Бонзи с бэкхенда — 30:30.

06:20

И снова Бенжамен ошибся в розыгрыше — 30:15.

06:19

Блестящая подача — 15:15.

06:18

Медведев вышел к сетке в розыгрыше, но Бонзи его пробил, взяв первое очко после инцидента с фотографом и трибунами — 0:15.

06:18

Медведев принял подачу, Бонзи пошел к сетке и был обведен — 5:5, есть первый брейк Медведева в матче! Россиянин, конечно, идеально использовал ситуацию в свою пользу, чтобы морально убить соперника. Но надолго ли хватит?

06:17

Бонзи пошел вперед и ударил с лета в сетку — меньше, брейк-пойнт.

06:16

Подал вторым, и только в момент приема Медведева зрители замолчали. И явно находящийся не в своей тарелке Бонзи в итоге пробил в сетку — ровно.

06:16

Бонзи подал под гул трибун, и мяч от троса улетел в аут. Будет вторая.

06:15

Бонзи собирался подать, но зрители снова ему не дали, зашумев еще сильнее.

06:15

Шесть минут прошло с последнего розыгрыша.

06:15

Бонзи недоволен происходящим. Медведев с улыбкой предлагает болельщикам успокоиться.

06:14

Медведев показывает болельщикам сердечко. Тишины все нет.

06:13

Судья все просит болельщиков успокоиться.

06:12

Зрители недовольны решением вернуть французу первую подачу и не успокаиваются.

06:11

Медведев заводит трибуны, они шумят. Бонзи пока не может подать.

06:09

Ох, Бонзи не попал первым мячом, а судья удалил с корта фотографа, посчитав, что тот помешал Бонзи, и объявил, что снова будет первая подача! Медведев возмущается.

06:09

Прием в сетку — больше, это матчбол у Бонзи!

06:08

Нет приема — 40:40.

06:08

Бонзи выскочил к сетке и несколько раз ее закрыл, но Медведев все равно пробил в итоге — 30:40, брейк-пойнт у Медведева!

06:07

Эйс по центру — 30:30.

06:07

Медведев выстоял в классном розыгрыше — 15:30.

06:06

Очко с подачи — 15:0.

06:06

Двойная ошибка у Бонзи — 0:15.

06:04

Двойная ошибка — 4:5. Дальше Бонзи будет подавать на матч.

06:03

Аут с приема — 30:40, остался второй брейк-пойнт.

06:03

Прием на вылет — 15:40, двойной брейк-пойнт у Бонзи!

06:03

Еще ошибка россиянина — 15:30.

06:02

Медведев все сделал, чтобы выиграть розыгрыш и... не попал — 15:15.

06:01

Чуточку не попал Бонзи с приема — 15:0.

06:01

Аут по длине у россиянина — 4:4.

06:00

Розыгрыш из 13 ударов закончился ошибкой Медведева — 40:15.

05:59

Медведев вел розыгрыш, но в итоге на глубокий удар соперника ответил аутом по длине — 30:15.

05:59

А вот здесь сетка у француза после острого приема — 15:15.

05:58

Первый розыгрыш на подаче Бонзи закончился аутом Медведева — 15:0.

05:56

Прием в сетку — 4:3.

05:56

Блестящая подача — 40:15.

05:56

Невунжденная ошибка Медведева — 30:15.

05:55

Убедительно россиянин сыграл в атаке — 30:0.

05:55

Отличная первая подача Медведева — 15:0.

05:54

Гейм под «ноль» — 3:3.

05:54

Очко с подачи — 40:0.

05:53

А вот тут уже Медведев решил укоротить и попал в сетку — 30:0.

05:52

Бонзи укоротил в розыгрыше на своей подаче, и успешно — 15:0.

05:50

Обмен ударами закончился аутом Бенжамена по длине — 3:2.

05:49

На этот раз россиянин успешно вышел вперед — 40:30.

05:49

Медведев пробил в сетку с бэкхенда в обмене ударами — 30:30.

05:49

Очко с подачи — 30:15.

05:48

Десятый в матче эйс Медведева (у Бонзи — четыре) — 15:15.

05:48

Первый розыгрыш на подаче Медведева за его соперником — 0:15.

05:47

Гейм за Бонзи — 2:2.

05:47

Медведев вышел вперед, но нарвался на обводку — 40:30.

05:46

Очко с подачи — 30:30.

05:45

Аут по длине с приема — 15:30.

05:45

Виннер Даниила — 0:30.

05:44

Медведев смог выйти к сетке в первом розыгрыше на чужой подаче и там сыграл с лета — 0:15.

05:42

Аут по длине с приема — 2:1, Медведев все же удержал подачу.

05:42

Диагональная подача и уверенный перевод по линии после приема — больше.

05:41

Очень красивый долгий розыгрыш, в котором оба были хороши, но в итоге не попал по длине россиянин — ровно.

05:41

Снова нет приема — больше.

05:41

И еще очко за Даниилом — 40:40.

05:40

Эйс — 30:40, остается второй брейк-пойнт.

05:40

Еще очко за французом — 15:40, двойной брейк-пойнт.

05:39

Двойная ошибка — 15:30.

05:39

Ошибка на приеме — 15:15.

05:39

Вышел к сетке Бенжамен и заставил Медведева ошибиться — 0:15.

05:38

Гейм за Бонзи — 1:1.

05:38

Сетка у француза — 40:15.

05:37

Бенжамен выбил Медведева подачей из корта и вторым ударом отправил мяч по диагонали в другую часть площадки — 40:0.

05:37

Аут по длине с приема — 30:0.

05:36

Уверенно начал свою подачу Бонзи — 15:0.

05:35

И еще очко с подачи — 1:0.

05:35

Косой эйс — 40:15.

05:35

Очко с подачи для Медведева — 30:15.

05:34

Прием второй подачи в сетку — 15:15.

05:34

Медведев пошел с подачи к сетке, но сыграл не слишком удачно — 0:15.

05:26

Вроде бы чуток прибавил Медведев, а в игре Бонзи стало чуть меньше безупречности, но этого все равно недостаточно. Француз пока лучше — 0-2.

05:25

Медведев остро принял вторую подачу, но чуть-чуть не попал — 5:7.

05:24

Диагональная подача и прием в сетку — больше, это сетбол у Бонзи.

05:23

Медведев не лучшим образом принял вторую подачу и не справился со следующим ударом — ровно.

05:22

Бонзи нереально выстоял в обороне и даже смог перейти в атаку, но в итоге сам ошибся — меньше, еще брейк-пойнт у россиянина!

05:22

Но нет приема первой подачи — 40:40.

05:21

Очень важный розыгрыш, в котором Медведев смог выйти к сетке, загнал оппонента в оборону, из которой Бонзи чуть-чуть не попал обводящим ударом — 30:40, первый в матче брейк-пойнт Медведева!

05:20

Медведев принял, а соперник ответил в сетку — 30:30.

05:20

Эйс — 30:15.

05:19

Аут с приема по длине — 15:15.

05:19

Медведев навязал борьбу с приема, вышел вперед, и Бенжамен попал в коридор, обводя — 0:15.

05:17

Бонзи принял и смог забрать себе атакующую позицию, закончив гейм виннером — 5:6, и дальше француз будет подавать уже на второй сет.

05:16

Не смог, как хотел, укоротить после приема соперника Медведев, и догнавший мяч Бонзи пробил соперника — 15:40, двойной брейк-пойнт!

05:16

Медведев вроде бы вел розыгрыш, но в итоге сам ошибся кроссом с бэкхенда, пробив в сетку — 15:30.

05:15

И тут же очко с подачи — 15:15.

05:14

И снова Бонзи закончил атакующий розыгрыш легким смэшем у сетки, только уже в гейме на подаче Медведева — 0:15.

05:13

Закрыл сетку смэшем француз — 5:5.

05:13

Эйс по центру — больше.

05:12

Бонзи пошел вперед со второй подачи, и Медведев не с первой попытки, но обвел его — 40:40.

05:12

Нет приема косой подачи — 40:30.

05:12

Оборонялся Медведев, но против смэша в угол корта оказался бессилен — 30:30.

05:11

Блестящая игра Медведева в обороне, и в итоге Бонзи ошибся ровно так же, как сам Даниил в предыдущем розыгрыше — 15:30.

05:10

Медведев перевел в равном розыгрыше с бэкхенда по линии, но попал в сетку — 15:15.

05:10

Первый розыгрыш на подаче Бонзи заканчивается ударом француза в сетку — 0:15.

05:08

Дважды блестяще не дал себя обвести Медведев у сетки, после чего завел публику — 5:4.

05:07

Эйс — 40:30.

05:07

Шикарная игра Медведева с укороченным ударом с лета у сетки — 30:30.

05:06

Двойная ошибка — 15:30.

05:06

Сетка с бэкхенда после приема французом второй подачи — 15:15.

05:06

Отличная подача Медведева — 15:0.

05:05

Аут с приема по длине — 4:4.

05:05

И еще один длинный розыгрыш с тем же исходом — 40:15.

05:04

Не прошла первая, еле прошла вторая, розыгрыш затянулся, но в итоге француз дождался ошибки соперника — 30:15.

05:03

Обмен бэкхендами по диагонали привел к удару Бенжамена в сетку — 15:15.

05:02

Бонзи начал гейм на своей подаче успешной атакой — 15:0.

05:00

Подачей закончил гейм в свою пользу Медведев — 4:3.

04:59

Затяжной обмен ударами, в котором в итоге француз пробил в сетку с форхенда — 40:15.

04:59

Прием острой второй подачи в сетку — 30:15.

04:59

Атакующий розыгрыш россиянина со смэшем в концовке — 15:15.

04:58

С двойной ошибки начал гейм Медведев — 0:15.

04:58

А теперь с форхенда по ширине ошибся россиянин переводом — 3:3.

04:57

Размашистый розыгрыш от обоих, но в итоге Даниил с бэкхенда пробил в сетку — 40:15.

04:56

Завязался розыгрыш, в котором Бонзи не выдержал и пробил в сетку с бэкхенда — 30:15.

04:55

Уверенно начал очередной гейм на своей подаче Бонзи — 30:0.

04:53

Эйс — 3:2.

04:52

Бонзи агрессивно принял, оказался в атаке, и в итоге красивый розыгрыш завершился в его пользу, как ни старался Медведев в обороне — 40:30.

04:52

Медведев вышел в хафкорт и там в итоге и ошибся — 40:15.

04:51

Смэшем у сетки закончил розыгрыш Медведев — 40:0.

04:51

Эйс — 30:0.

04:50

Забрал Медведев первый розыгрыш на своей подаче — 15:0.

04:50

Аут с агрессивного приема второй подачи — 2:2.

04:49

Изящная и успешная атакующая комбинация от Бонзи — 40:0.

04:48

Розыгрыш закончился ударом Медведева в сетку — 30:0.

04:48

Бонзи начал гейм в атаке и закончил розыгрыш смэшем — 15:0.

04:46

Медведев укоротил после приема, Бонзи догнал, но Даниил отправил с лета мяч мимо соперника в другой угол — 2:1.

04:46

Нет приема — 40:30.

04:45

Медведев гонял Бонзи по корту, пока тот не пробил в сетку — 30:30.

04:45

Очередная двойная ошибка Даниила — 15:30.

04:45

Медведев начал гейм с ошибки, но отыгрался подачей — 15:15.

04:44

И снова аут по длине с приема — 1:1.

04:43

Отменная подача Бенжамена — 40:15.

04:43

Даниил заставил соперника пробить в сетку в розыгрыше — 30:15.

04:42

Аут с приема второй подачи — 30:0.

04:41

Очень красивый розыгрыш, который закончила свеча Медведева из сложного положения — немного в аут. 15:0.

04:40

Виннер Медведева с форхенда после приема соперником второй подачи — 1:0.

04:40

Ну куда же без двойной ошибки — 40:15.

04:39

Даниил вышел к сетке и закрыл ее, предварительно выбив оппонента с корта — 40:0.

04:39

Очко с подачи — 30:0.

04:39

Медведев красивой комбинацией забрал первое очко на своей подаче во второй партии — 15:0.

04:37

Оба уверенно играли на своих подачах, но Медведев постепенно стал ошибаться, чем Бонзи и воспользовался — 0-1.

04:36

И нет приема — 3:6, первый сет за Бонзи.

04:35

Агрессивно принимал россиянин вторую, но попал в сетку — 40:0, тройной сетбол у Бенжамена.

04:35

Интересный розыгрыш, в котором в итоге Медведев ошибся с форхенда по ширине — 30:0.

04:34

Нет приема у Медведева — 15:0.

04:33

Не прошла первая, и в розыгрыше Даниил не справился — 3:5, и сейчас Бонзи будет подавать на сет.

04:33

Очко с мощнейшей подачи — 30:40, остался второй брейк-пойнт.

04:33

Еще одна двойная ошибка россиянина — 15:40, двойной брейк-пойнт.

04:32

Прием на вылет второй подачи от француза, в самую линию попал — 15:30.

04:32

И тут же двойная ошибка — 15:15.

04:31

Отличная подача Медведева — 15:0.

04:29

Небольшой аут по длине с приема — 3:4.

04:28

Ах, совсем небольшой аут у Медведева с перевода по линии бэкхендом — больше.

04:28

В равном розыгрыше трос помог Медведеву, после чего Бонзи не поднял мяч над сеткой с бэкхенда — 40:40.

04:27

Переиграл Медведев соперника в розыгрыше, заставив пробить в сетку — 40:30.

04:26

Переводил по линии в свободный корт после выбивающей подачи Бонзи и попал в коридор — 40:15.

04:26

Прием в сетку — 40:0.

04:25

Идеально провел розыгрыш и в итоге попал на вылет переводом Бонзи — 30:0.

04:25

Нет приема — 15:0.

04:24

Аут у Бонзи вторым ударом в розыгрыше со второй подачи. 3:3 — очень непростой гейм удержал Медведев практически без первой подачи.

04:24

Прием второй подачи в сетку — больше.

04:24

Очень острая и рискованная вторая подача дала Медведеву возможность закрыть сетку с лета в свободный корт, что он и сделал — 40:40.

04:23

Аут с агрессивного приема второй подачи — 30:40, остался второй брейковый мяч у Бонзи.

04:22

И еще один смэш в сетку от Медведева, хотя в этот раз после свечи соперника было сложнее — 15:40, двойной брейк-пойнт.

04:22

Идеально подготовил атаку Медведев, а затем попал у сетки смэшем в сетку же — 15:30.

04:21

Россиянин вышел к сетке, переведя с бэкхенда в угол, но Бонзи шикарно обвел — 15:15.

04:21

Очком с подачи начинает свой гейм Медведев — 15:0.

04:19

Красивый розыгрыш, который Бенжамен закончил виннером обратным кроссом с форхенда — 2:3.

04:18

Агрессивный прием Даниила на второй подаче, но в аут по длине — 40:0.

04:17

Медведев сорвал форхенд — 30:0.

04:17

Бонзи пошел вперед с подачи и забрал очко, несмотря на хороший прием соперника — 15:0.

04:16

Отличная подача завершила гейм — 2:2.

04:17

Даниил слишком длинно пробил в розыгрыше со второй подачи — 40:15.

04:15

Нет приема — 40:0.

04:15

Бонзи пробил в сетку в розыгрыше — 30:0.

04:15

Медведев начал гейм отличной подачей — 15:0.

04:13

И прием в аут по длине закончил гейм — 1:2.

04:13

А вот тут не получился прием — 40:15.

04:12

Просто сумасшедший прием Медведева на вылет — 30:15.

04:12

Нет приема косой подачи — 30:0.

04:11

Сорвал Медведев прием — 15:0.

04:10

Снова россиянин пошел вперед с подачи, а Бонзи ударил в сетку — 1:1.

04:10

Аут с приема — 40:15.

04:10

Россиянин быстро вышел к сетке и красиво закрыл ее укороченным — 30:15.

04:10

Аут у Даниила в розыгрыше — 15:15.

04:09

Эйс Медведева — 15:0.

04:08

И аут у Медведва в розыгрыше закончил гейм — 0:1.

04:07

Эйс — 40:15.

04:07

Очко с подачи — 30:15.

04:07

Отличный удар от Даниила — 15:15.

04:06

Бонзи вышел на подачу, сразу же случился яркий розыгрыш с мощным форхендом Медведева, с которым француз справился и в итоге забрал очко — 15:0.

04:05

Первым подавать будет француз.

04:00

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче первого круга US Open россиянин Даниил Медведев играет с французом Бенжаменом Бонзи. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Появились новые записи
показать
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
«Совершенно неприемлемые условия». Мерц потребовал от Путина встретиться с Зеленским
Мерц пригрозил ужесточить санкции против РФ, если Путин не встретится с Зеленским
Украина обсудит гарантии безопасности с США и ЕС. Военная операция, день 1280-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1280-й день
Гендиректор головного ракетно-космического предприятия РКК «Энергия» объявил о крахе компании
В Новосибирске две школьницы избили ребенка и заставляли его встать на колени
Агата Муцениеце показала, как прошла ее свадьба: «День о семье, любви и единстве поколений»
Финляндия вернет на вооружение противопехотные мины
Союз туриндустрии отреагировал на блокировку телефонов россиян в Турции
Новости и материалы
В МИД Ирана допустили возобновление конфронтации с Израилем
Президент Чехии отверг скорый мир на Украине
Иран назвал условие возобновления диалога с США по ядерной программе
Армия Китая покажет истребители на параде, который будет смотреть Путин
В Белоруссии допустили скорую встречу Лукашенко с Путиным в Китае
В России оценили перспективы столкновения США и Венесуэлы
В Красноярске мужчина упал со смотровой площадки и пролетел 70 метров
Пассажирку поезда оштрафовали за громкое мяуканье кота
В Госдуме оценили угрозы Мерца ужесточить санкции против РФ
В Москве планируют построить еще 60 станций метро в ближайшие десять лет
Дипломат США в ходе визита в Ливан сравнил журналистов с животными
Стало известно, какие обсуждались лимиты на ограничение числа банковских карт
Оператор дрона требует дать ему возможность подлететь к Наговициной
Россия решила увеличить экспорт нефти из-за проблем с переработкой
В Германии прогнозируют массовые банкротства пивоварен в ближайшие годы
Два школьника из российского села украли чужих куриц и коз, чтобы создать свою ферму
В Сочи мать и сына обвинили в участии в деятельности экстремистской организации
Shaman устроил массаж ног для Екатерины Мизулиной в ресторане
Все новости
Генпрокуратура потребовала изъять активы владельца «Кириешек» и «Яшкино»
«Подседланы и стреножены»: Захарова рассказала, что будет с европейскими дипломатами в РФ
«Российская армия решает». Чем для ВС РФ обернулась летняя кампания СВО
Полковник Ходаренок призвал не измерять километрами успехи российской армии
«Дети не должны отвечать за Зеленского»: Венгрия напомнила, что может оставить Украину без света
Сийярто: Венгрия может прекратить поставки электричества Украине, но не хочет
«Встречали на ушах»: в Сибири внезапно приземлился летевший из Лондона в Пекин Boeing 777
Пассажиров рейса Лондон — Пекин, севшего в Нижневартовске, выпустили из самолета
«Подойти, взять за задницу, увести»: суд заочно арестовал «секс-гуру» Алекса Лесли
Блогера Алекса Лесли заочно арестовали по делу о склонении к изнасилованию
Больше не один дома: как сложилась судьба Маколея Калкина
Маркарян арестован. Но дело его живет?
Почему радикальная идеология находит отклик у россиян
Сколько шагов в день нужно для здоровья и откуда взялась цифра в 10 тыс.
Сколько шагов нужно, чтобы похудеть и укрепить здоровье
«Сидит и никуда не выезжал»: ФСИН опровергла сообщения об уходе киллера Джако на СВО
УФСИН: пожизненно осужденный главарь банды киллеров Гагиев не уходил на СВО
Сбил мужа Арбатовой и ухаживал за экстрасенсом: чем известен погибший в Москве бизнесмен Белюскин
Бизнесмен Сергей Белюскин погиб в ДТП на Aston Martin в Москве
Кавказский транзит: чем опасны автомобили из Грузии, хлынувшие в Россию
Автоэксперт Мардоян назвал три риска ввоза авто из Грузии в Россию
«Дать шанс дипломатии»: на Украине заявили о готовности к переговорам Путина и Зеленского
Глава МИД Сибига: Украина готова к переговорам Путина и Зеленского в любом месте
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами