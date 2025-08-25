Пятисетовый триллер: Медведев со скандалом проиграл в первом круге US Open

Феноменальный триллер. В медведевском стиле. И как, к сожалению, обычно случается в нынешнем сезоне, Даниил в итоге проиграл. Очень обидно, но надо отдать должное и Бонзи, который сначала здорово играл, а потом смог вылезти из эмоциональной ямы, приведшей его после 2-0 по сетам и собственного матчбола к тому, что он уступал в пятом сете с брейком. Причем уступал дважды, но оба раза сразу делал обратный брейк. 3:6, 5:7, 7:6 (7-5), 6:0, 4:6. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
У Медведева явно сводит кисть. Или он переигрывает — арбитр вынес предупреждение. И Даниил ошибся вторым ударом после приема соперника — меньше, второй в матче матчбол у Бонзи!
Бонзи остро принял и оказался в атаке, потом укоротил не очень удачно, но дальше положил классную свечу. Даниил догнал, но твинер не прошел — 40:40.
В самую заднюю линию попал Медведев в сложной ситуации, а потом легко забил после короткого ответа соперника — 40:30.
Блестящая подача Медведева, после которой он вторым ударом направил по диагонали на вылет — 30:30.
Грамотно провел Бонзи розыгрыш со второй подачи соперника, и Медведев не попал по длине — 15:30.
Виннером с форхенда от Бонзи заканчивается обмен ударами в первом розыгрыше на его подаче — 15:0.
Медведев смог войти в корт, но Бонзи классно пробил — 3:4, Бонзи удержал подачу, отыграв пять брейк-пойнтов. Будет ли это ключевым моментом матча?
Медведев героически выстоял в обороне, но, попытавшись атаковать, не попал с бэкхенда по длине — ровно.
Держал мяч в корте Медведев, переводя сопернику под лево. И дождался ошибки — меньше, еще брейк-пойнт!
И нет первой подачи. Но на второй Бонзи играл достаточно агрессивно, и Медведев ошибся с форхенда по длине — 40:40.
И он его реализовал, заставив Медведева пробить в сетку — 3:3, второй раз за партию Бенжамен сделал обратный брейк.
Очень непростой розыгрыш в непростой момент, но Медведев сначала положил классный слайс влево, а затем пробил на вылет с форхенда справа по линии — 30:40, но есть второй брейк-пойнт у Бонзи.
И Бонзи снова дрогнул в розыгрыше, попав в сетку — 3:2, Медведев снова повел с брейком в решающем сете!
Медведев принял вторую подачу в самую линию, что стало неожиданностью для Бонзи. Француз кое-как вернул мяч в корт, а Медведев не с первой попытки, но все же реализовал выигрышную позицию — 15:30.
Из безнадежной ситуации Медведев нанес потрясающий обводящий удар, но все же чуточку не попал в корт — 15:15.
Подачей закончил гейм Бонзи — 1:2. Заводит француз трибуны и выглядит снова пришедшим в себя — начал улыбаться, а до того был мрачнее тучи.
Давил Медведев и вышел к сетке, но Бонзи удался блестящий удар, и он пробил россиянина — 1:1, обратный брейк француза.
Трос помог Бонзи оказаться в выигрышной позиции, и он не промахнулся — 0:40, тройной брейк-пойнт в ответ!
ДВОЙНАЯ ОШИБКА БОНЗИ — 1:0, Медведев сразу повел с брейком! Это восьмой выигранный Даниилом гейм подряд!
Давил Бонзи, Медведев оборонялся, но в итоге не попал по длине — 30:40, остался третий брейк-пойнт у россиянина. Возможно, ключевой момент матча.
Все было в руках француза в этом розыгрыше, но он опять пробил в сетку — 0:40, тройной брейк-пойнт.
Бонзи так и не пришел в себя после истории в концовке третьего сета. Ни за один гейм он не смог зацепиться, а в последних и цепляться перестал. Явно готовится к пятой партии, она станет решающей. Медведев прибавил, надо отметить. Но еще ничего не ясно — 2-2.
Медведев укоротил после приема соперника, а тот догнал и классно обвел в ответ — 40:15, два сетбола еще у Медведева.
Ошибка Бонзи закончила гейм — 5:0! Медведев выйдет подавать на сет и может навесить оппоненту «баранку».
В сетку пробил Бонзи слайсом после приема Медведевым второй подачи — 15:40, двойной брейк-пойнт у Медведева.
Двойная ошибка. Совсем не в своей тарелке француз — 3:0, с двумя брейками ведет россиянин в четвертой партии.
Медведев остро принял, а потом забивал у сетки, но попал в трос, от которого мяч не перелетел — 30:40, есть второй брейк-пойнт.
Бонзи остро принял вторую подачу, россиянин остро ответил, и соперник пустил мяч в аут — 40:0.
Оба держали мяч, потихоньку обостряя, и в итоге Бонзи пробил в сетку — 1:0, Медведев повел в четвертом сете с брейка!
Бонзи давил, а когда решил пробить на вылет, пробил в коридор — 15:40, двойной брейк-пойнт у Медведева сразу!
Бонзи вышел на подачу. Сразу же очень затяжной розыгрыш, который закончился ошибкой француза — 0:15.
Будем честны, Медведев проигрывал и проиграл бы этот матч, если бы не эпизод на матчболе, который россиянин использовал для того, чтобы завести трибуны. Была это истерика или обдуманное действие? Кажется, Даниил понимал, что делает. Возможно, это не очень красиво, но, так или иначе, своей цели он добился — Бонзи сломался. Ну и это было бы невозможно без любви нью-йоркских трибун к россиянину. 1-2 — Медведев цепляется за матч, а Бонзи покидает корт. Бенжамену нужна пауза.
Медведев добился атакующей позиции, но на миллиметры не попал — 6-5, однако есть второй сетбол, и он будет на своей подаче!
Трос принял удар Бонзи и подарил Медведеву идеальную позицию, с которой россиянин не промахнулся — 1-2, есть обратный минибрейк.
Медведев вышел к сетке в розыгрыше, но Бонзи его пробил, взяв первое очко после инцидента с фотографом и трибунами — 0:15.
Медведев принял подачу, Бонзи пошел к сетке и был обведен — 5:5, есть первый брейк Медведева в матче! Россиянин, конечно, идеально использовал ситуацию в свою пользу, чтобы морально убить соперника. Но надолго ли хватит?
Подал вторым, и только в момент приема Медведева зрители замолчали. И явно находящийся не в своей тарелке Бонзи в итоге пробил в сетку — ровно.
Ох, Бонзи не попал первым мячом, а судья удалил с корта фотографа, посчитав, что тот помешал Бонзи, и объявил, что снова будет первая подача! Медведев возмущается.
Бонзи выскочил к сетке и несколько раз ее закрыл, но Медведев все равно пробил в итоге — 30:40, брейк-пойнт у Медведева!
Очень красивый долгий розыгрыш, в котором оба были хороши, но в итоге не попал по длине россиянин — ровно.
Бенжамен выбил Медведева подачей из корта и вторым ударом отправил мяч по диагонали в другую часть площадки — 40:0.
Вроде бы чуток прибавил Медведев, а в игре Бонзи стало чуть меньше безупречности, но этого все равно недостаточно. Француз пока лучше — 0-2.
Бонзи нереально выстоял в обороне и даже смог перейти в атаку, но в итоге сам ошибся — меньше, еще брейк-пойнт у россиянина!
Очень важный розыгрыш, в котором Медведев смог выйти к сетке, загнал оппонента в оборону, из которой Бонзи чуть-чуть не попал обводящим ударом — 30:40, первый в матче брейк-пойнт Медведева!
Бонзи принял и смог забрать себе атакующую позицию, закончив гейм виннером — 5:6, и дальше француз будет подавать уже на второй сет.
Не смог, как хотел, укоротить после приема соперника Медведев, и догнавший мяч Бонзи пробил соперника — 15:40, двойной брейк-пойнт!
Медведев вроде бы вел розыгрыш, но в итоге сам ошибся кроссом с бэкхенда, пробив в сетку — 15:30.
И снова Бонзи закончил атакующий розыгрыш легким смэшем у сетки, только уже в гейме на подаче Медведева — 0:15.
Блестящая игра Медведева в обороне, и в итоге Бонзи ошибся ровно так же, как сам Даниил в предыдущем розыгрыше — 15:30.
Не прошла первая, еле прошла вторая, розыгрыш затянулся, но в итоге француз дождался ошибки соперника — 30:15.
Бонзи агрессивно принял, оказался в атаке, и в итоге красивый розыгрыш завершился в его пользу, как ни старался Медведев в обороне — 40:30.
Медведев укоротил после приема, Бонзи догнал, но Даниил отправил с лета мяч мимо соперника в другой угол — 2:1.
Очень красивый розыгрыш, который закончила свеча Медведева из сложного положения — немного в аут. 15:0.
Оба уверенно играли на своих подачах, но Медведев постепенно стал ошибаться, чем Бонзи и воспользовался — 0-1.
Не прошла первая, и в розыгрыше Даниил не справился — 3:5, и сейчас Бонзи будет подавать на сет.
В равном розыгрыше трос помог Медведеву, после чего Бонзи не поднял мяч над сеткой с бэкхенда — 40:40.
Аут у Бонзи вторым ударом в розыгрыше со второй подачи. 3:3 — очень непростой гейм удержал Медведев практически без первой подачи.
Очень острая и рискованная вторая подача дала Медведеву возможность закрыть сетку с лета в свободный корт, что он и сделал — 40:40.
И еще один смэш в сетку от Медведева, хотя в этот раз после свечи соперника было сложнее — 15:40, двойной брейк-пойнт.
Бонзи вышел на подачу, сразу же случился яркий розыгрыш с мощным форхендом Медведева, с которым француз справился и в итоге забрал очко — 15:0.