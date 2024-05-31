Сотворить подвиг: Котов сражается с Синнером на «Ролан Гаррос». LIVE

Уверенно на своей подаче сработал Котов, позволив второй ракетке мира взять только одно очко — 2:3.
Навязал Котов борьбу Синнеру на его подаче. Было 15:30, но итальянец смог переломить в розыгрышах, выиграв в борьбе три подряд — 1:3.
Очень хороши на приеме оба. Пока по одному эйсу, причем Котов сделал свой в этом гейме. Повел 30:0, но дальше розыгрыш остался за Синнером. И следующий тоже — 30:30. Потом никто не мог оторваться на два мяча. В итоге на больше-меньше Синнер заработал брейк-пойнт и не реализовал. Но последовал еще один брейковый мяч, и в итоге Котов сыграл в сетку — 1:2, Синнер повел во втором сете с брейком.
Очень качественный теннис демонстрируют оба. Но Синнер, конечно, на запредельном уровне действует. Под «ноль» забирает гейм на подаче, хотя розыгрыши были обоюдоострыми — 1:1.
Котов проиграл первый мяч на своей подаче, но затем оттарабанил три очка подряд. Синнер отыграл одно, но затем Павел закрыл гейм — 1:0.
Синнер получше провел первый сет. Он был чуточку сильнее во всем, хотя Котов постоянно навязывал борьбу. Итальянец закономерно впереди — 1-0. Но первая партия прошла очень интересно. Ждем, что будет дальше.
С 30:0 начал подачу на сет Синнер, но Котов отыгрался, причем во второй раз ему помог трос, обведший итальянца. Дальше Синнер заработал сет-пойнт и все же дожал Павла — 4:6!
Уверенная игра Котова на своей подаче. Только одно очко отдал второй ракетке мира — 4:5. Теперь Синнер выйдет подавать на сет.
Не без сопротивления, но в рабочем режиме забрал свою подачу Котов, отдав оппоненту пару мячей — 3:4.
Синнеру, по крайней мере пока, совсем непросто на своих подачах. Котов цепляется за каждый мяч, и тут довел счет до 30:30. Но Янник все же забрал следующие два мяча — 2:4.
Своя подача началась для Котова с 0:30, а, выиграв следующее очко, он проиграл еще одно — двойной брейк-пойнт. Оба Павел отыграл очень уверенно. Пошла игра на больше-меньше, где и у Котова был перевес, и Синнер был в шаге от победы в гейме. И в итоге именно итальянец свой шанс использовал, поведя с брейком — 2:3.
Не самый простой гейм на подаче Синнера. За каждое очко шла борьба, но Котов смог выиграть только одно из них — 2:2.
Очень непростой гейм на подаче Котова. Было 15:40, то есть у Синнера был двойной брейк-пойнт. Россиянин отыгрался и сделал больше, но проиграл два мяча подряд, снова дав сопернику брейк-пойнт. Но Котов снова отыгрался и затем в атаке забрал еще два очка — 2:1!
Котов поборолся на чужой подаче, выиграв два розыгрыша, но Синнер забрал все-таки довольно уверенно — 1:1.
В этом сезоне соперники встретились друг с другом в туре впервые. На «Мастерсе» в Мадриде на грунте в 1/16 финала Синнер победил в двух партиях — 6:2, 7:5. Но все было не так уж просто — во втором сете Котов не смог подать на партию.