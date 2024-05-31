Сотворить подвиг: Котов сражается с Синнером на «Ролан Гаррос». LIVE

16:14

Очень хороши на приеме оба. Пока по одному эйсу, причем Котов сделал свой в этом гейме. Повел 30:0, но дальше розыгрыш остался за Синнером. И следующий тоже — 30:30. Потом никто не мог оторваться на два мяча. В итоге на больше-меньше Синнер заработал брейк-пойнт и не реализовал. Но последовал еще один брейковый мяч, и в итоге Котов сыграл в сетку — 1:2, Синнер повел во втором сете с брейком.